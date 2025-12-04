Djurgården fortsätter segersviten mot Almtuna

Djurgården-seger med 7–0 mot Almtuna

Djurgårdens Tom Pråhl femmålsskytt

Tredje raka nederlaget för Almtuna

Almtuna är lite av ett drömmotstånd för Djurgården. På torsdagen vann Djurgården på nytt – den här gången borta i Upplandsbilforum Arena. Matchen i U18 regional öst topp 6 herr slutade hela 7–0 (1–0, 4–0, 2–0). Det var Djurgårdens 22:a raka seger mot Almtuna.

Snackisen var Tom Pråhl – som gjorde hela fem av Djurgårdens mål.

Övriga mål för bortalaget gjordes av William Hedlund och Melvin Norman.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Djurgården.

Tom Pråhl gjorde 1–0 till Djurgården efter bara 1.27 assisterad av Oliver Sundberg.

Även i andra perioden var Djurgården starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom tre mål av Tom Pråhl och ett mål av William Hedlund.

4.12 in i tredje perioden slog Melvin Norman till framspelad av Melker Wersäll och Ville Söderström och ökade ledningen.

Tom Pråhl gjorde också 0–7 framspelad av Eric Larsson och Melker Wersäll efter 17.09.

Det här betyder att Almtuna ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Djurgården på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Djurgårdens IF vunnit.

Almtuna tar sig an Täby i nästa match borta söndag 7 december 18.45. Djurgården möter Huddinge IK hemma måndag 8 december 19.00.

Almtuna–Djurgården 0–7 (0–1, 0–4, 0–2)

U18 regional öst topp 6 herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (1.27) Tom Pråhl (Oliver Sundberg).

Andra perioden: 0–2 (21.00) Tom Pråhl (Oliver Sundberg, William Hedlund), 0–3 (24.58) William Hedlund (Oliver Sundberg), 0–4 (34.27) Tom Pråhl (William Hedlund, Emil Dahlbäck Larsson), 0–5 (37.08) Tom Pråhl (William Hedlund, Egon Ekberg).

Tredje perioden: 0–6 (44.12) Melvin Norman (Melker Wersäll, Ville Söderström), 0–7 (57.09) Tom Pråhl (Eric Larsson, Melker Wersäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Almtuna: IFK Täby HC, borta, 7 december

Djurgården: Huddinge IK, hemma, 8 december