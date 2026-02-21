Carl Karmehag tremålskytt i Björklöven U18:s seger mot Mora

Björklöven U18 segrade – 4–3 efter straffar

Carl Karmehag gjorde tre mål för Björklöven U18

Björklöven U18:s fjärde seger för säsongen

Carl Karmehag stod för ett hattrick när Björklöven U18 besegrade Mora på hemmaplan med 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar i U18 Nationell norra.

– Vi börjar passivt och är inte att känna igen. I andra perioden trycker vi på gasen och tar över matchen. Vi har ett bra spel i speciel teams idag, vilket är viktigt. Carl växer in i matchen och styr tempot på ett bra sätt. Han har fina framspelningar och tar vara på sina egna lägen, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund.

Segern var ett skönt trendbrott för Björklöven U18 som hade sju raka förluster mot Mora inför lördagens match.

Björklöven U18:s Carl Karmehag tremålsskytt

Mora tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Björklöven U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Victor Meneghetti och Carl Karmehag.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

7.08 in i tredje perioden slog Carl Karmehag till återigen framspelad av Erik Björkman och gav laget ledningen. Patric Hellström stod för målet när Mora kvitterade till 3–3 med 1.44 kvar att spela efter förarbete av Emil Svensson och Albin Dahlqvist.

Björklöven U18 vann straffläggningen efter att Carl Karmehag satt den avgörande straffen.

Björklöven U18:s Carl Karmehag gjorde tre mål.

Moras nya tabellposition är sjätte plats medan Björklöven U18 är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mora med 4–1.

Söndag 22 februari 12.00 möter Björklöven U18 Leksand hemma medan Mora spelar borta mot Modo Hockey U18.

Björklöven U18–Mora 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra

Första perioden: 0–1 (2.57) Neo Bolinder (Albin Hurtig), 0–2 (11.21) William Fällström, 1–2 (13.10) Victor Meneghetti (Tom Andersson, Nick Travergård), 2–2 (19.59) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Alexander Lyrenäs).

Tredje perioden: 3–2 (47.08) Carl Karmehag (Erik Björkman), 3–3 (58.16) Patric Hellström (Emil Svensson, Albin Dahlqvist).

Straffar: 4–3 (65.00) Carl Karmehag.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 2-0-3

Mora: 2-1-2

Nästa match:

Björklöven U18: Leksands IF, hemma, 22 februari 12.00

Mora: Modo Hockey, borta, 22 februari 12.00