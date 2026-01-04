Brynäs vann mot Björklöven U18 efter mål av Hugo Jonsson
- Seger för Brynäs med 1–0 mot Björklöven U18
- Hugo Jonsson avgjorde för Brynäs
- Björklöven U18:s andra raka förlust
Brynäs vann med 1–0 på bortaplan mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra herr. Målet gjordes av Hugo Jonsson, inskickat först i tredje perioden.
Björklöven U18–Brynäs – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Brynäs med 4–3.
Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Monitor ERP Arena.
Lördag 10 januari 17.00 spelar Björklöven U18 borta mot Mora. Brynäs möter Modo Hockey U18 borta i Hägglunds Arena måndag 5 januari 15.00.
Björklöven U18–Brynäs 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)
U18 Nationell norra herr
Tredje perioden: 0–1 (48.50) Hugo Jonsson (Vincent Häggström).
Nästa match:
Björklöven U18: Mora IK, borta, 10 januari 17.00
Brynäs: Modo Hockey, borta, 5 januari 15.00
