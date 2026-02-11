Brynäs vann mot Almtuna i U18 Nationell norra

Brynäs-seger med 4–1 mot Almtuna

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tim Lindstein matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog hem segern på hemmaplan mot Almtuna i U18 Nationell norra. 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Modo Hockey U18 nästa för Brynäs

Leonard Svajda gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 1.10. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 5.52 slog Tim Lindstein till med assist av Frans Kandell och Axel Hillström.

Efter 16.58 i andra perioden nätade Anton Persson framspelad av Nahuel Valdebenito och Issy Norstedt och reducerade åt Almtuna.

8.35 in i tredje perioden fick Leon Roos utdelning på pass av Thed Jobs och ökade ledningen. Efter 9.55 nätade Alexander Søyland framspelad av Vide Donnerstål och ökade ledningen för Brynäs.

För tabellens utseende betyder det här att Brynäs ligger på andra plats medan Almtuna har sjundeplatsen. Ett fint lyft för Brynäs som låg på sjätte plats så sent som den 17 januari.

Den 26 februari möts lagen återigen, då i Upplandsbilforum Arena.

Lördag 14 februari möter Brynäs Modo Hockey U18 hemma 14.30 och Almtuna möter Björklöven U18 hemma 15.15.

Brynäs–Almtuna 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (1.10) Leonard Svajda, 2–0 (5.52) Tim Lindstein (Frans Kandell, Axel Hillström).

Andra perioden: 2–1 (36.58) Anton Persson (Nahuel Valdebenito, Issy Norstedt).

Tredje perioden: 3–1 (48.35) Leon Roos (Thed Jobs), 4–1 (49.55) Alexander Søyland (Vide Donnerstål).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Modo Hockey, hemma, 14 februari 14.30

Almtuna: IF Björklöven, hemma, 14 februari 15.15