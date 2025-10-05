Brynäs utklassade Valbo J18 – vann med 8–0

Brynäs vann med 8–0 mot Valbo J18

Axel Hillström gjorde två mål för Brynäs

Brynäs nu femte, Valbo J18 på nionde plats

Brynäs övertygade när laget vann på hemmaplan mot Valbo J18 i U18 regional väst herr med hela 8–0 (3–0, 3–0, 2–0).

Axel Hillström tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.38 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Hugo Jonsson, Lucas Rosander och Axel Hillström. Brynäs fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Pettersson och Vincent Häggström.

Brynäs Leon Roos stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Brynäs med 26–11 och Valbo J18 med 13–29 i målskillnad.

Valbo J18 ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Brynäs är på femte plats. Ett tapp för Brynäs som låg på första plats så sent som den 17 september.

I nästa match möter Brynäs Lindlöven J18 borta på torsdag 9 oktober 19.00. Valbo J18 möter BIK Karlskoga måndag 6 oktober 19.00 borta.

Brynäs–Valbo J18 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (11.32) Axel Hillström (Thed Jobs), 2–0 (16.07) Leon Roos (Axel Arnberg, Viktor Sedvall), 3–0 (19.10) Lexus Lidmo (Oliver Christensen, Leon Roos).

Andra perioden: 4–0 (27.47) Hugo Jonsson (Lexus Lidmo, Leon Roos), 5–0 (34.39) Lucas Rosander (Frans Kandell), 6–0 (39.30) Axel Hillström (Lucas Rosander).

Tredje perioden: 7–0 (46.33) Elliot Pettersson (Leo Sumenkovic), 8–0 (58.34) Vincent Häggström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Valbo J18: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Lindlövens IF, borta, 9 oktober

Valbo J18: BIK Karlskoga, borta, 6 oktober