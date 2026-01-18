Brynäs utklassade Östersunds IK U18 – vann med 11–2

Brynäs vann med 11–2 mot Östersunds IK U18

Brynäs Leo Sumenkovic tvåmålsskytt

Leon Roos matchvinnare för Brynäs

Brynäs övertygade när laget vann på bortaplan mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr med hela 11–2 (1–0, 7–0, 3–2).

I och med detta har Östersunds IK U18 sex förluster i rad.

Brynäs Leo Sumenkovic tvåmålsskytt

Brynäs tog ledningen efter 8.19 genom Leo Sumenkovic med assist av Alexander Søyland och Alve Larsson.

Även i andra perioden var Brynäs starkast och gick från 0–1 till 0–8 genom mål av Hugo Jonsson, Leon Roos, Elliot Pettersson, Ellioth Lahtinen, Simon Karlsson, Alexander Søyland och Vincent Häggström.

Brynäs vann också tredje perioden 2–3 och matchen med hela 11–2.

Leo Sumenkovic gjorde två mål för Brynäs och två assist, Alexander Søyland stod för tre poäng, varav ett mål, Ellioth Lahtinen gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Alve Larsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Brynäs ligger på femte plats i tabellen och Östersunds IK U18 är på tolfte och sista plats.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Monitor ERP Arena.

Östersunds IK U18 tar sig an Modo Hockey U18 i nästa match borta lördag 24 januari 14.00. Brynäs möter AIK hemma onsdag 21 januari 19.00.

Östersunds IK U18–Brynäs 2–11 (0–1, 0–7, 2–3)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (8.19) Leo Sumenkovic (Alexander Søyland, Alve Larsson).

Andra perioden: 0–2 (22.20) Hugo Jonsson (Lexus Lidmo, Leon Roos), 0–3 (25.57) Leon Roos (Lexus Lidmo, Teodor Larsson), 0–4 (30.37) Elliot Pettersson (Alexander Søyland), 0–5 (32.41) Ellioth Lahtinen, 0–6 (35.43) Simon Karlsson (Kellan Case O´leary, Axel Hillström), 0–7 (37.05) Alexander Søyland (Alve Larsson, Ellioth Lahtinen), 0–8 (39.16) Vincent Häggström (Simon Karlsson, Ellioth Lahtinen).

Tredje perioden: 1–8 (42.07) James Strandberg, 1–9 (43.59) Leo Sumenkovic (Kellan Case O´leary, Oliver Christensen), 1–10 (45.03) Thed Jobs (Leo Sumenkovic), 2–10 (47.33) William Gunnarsson (Edvin Bertils), 2–11 (55.28) Alve Larsson (Leo Sumenkovic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-0-5

Brynäs: 3-2-0

Nästa match:

Östersunds IK U18: Modo Hockey, borta, 24 januari 14.00

Brynäs: AIK, hemma, 21 januari 19.00