Brynäs klart för kvartsfinal – slog Vännäs U18 i avgörande matchen

Segern hemma med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) gör att Brynäs har vunnit matchserien mot Vännäs U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Därmed vann Brynäs totalt med 2-0 i matcher.

Brynäs–Vännäs U18 – mål för mål

Brynäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 27 sekunder slog Axel Hillström till.

Efter 6.34 i andra perioden slog Emil Saaby Jakobsen till framspelad av Frans Kandell och Leon Roos och gjorde 2–0. Leon Roos gjorde dessutom 3–0 efter 13.03.

Till slut kom också 4–0 genom Ellioth Lahtinen efter 19.59 i tredje perioden.

Brynäs är nu klart för kvartsfinal.

Första perioden: 1–0 (0.27) Axel Hillström.

Andra perioden: 2–0 (26.34) Emil Saaby Jakobsen (Frans Kandell, Leon Roos), 3–0 (33.03) Leon Roos.

Tredje perioden: 4–0 (59.59) Ellioth Lahtinen.

Slutresultat i serien: Brynäs–Vännäs U18 2–0