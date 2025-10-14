Brynäs fina svit håller i sig efter 3–2 mot VIK Hockey U18

Brynäs segrade – 3–2 mot VIK Hockey U18

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Axel Hillström matchvinnare för Brynäs

3–2 (0–1, 3–1, 0–0) blev resultatet när Brynäs och VIK Hockey U18 möttes i Monitor ERP Arena på tisdagen. I och med detta har Brynäs fyra raka segrar i U18 regional väst herr.

Brynäs–VIK Hockey U18 – mål för mål

Elias Bräck gjorde 1–0 till VIK Hockey U18 efter 14 minuter framspelad av Mille Svensson och Wilmer Larsson. Brynäs vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

Eric Pettersson reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte VIK Hockey U18. Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 3–2-ledning och vann.

Förlusten var VIK Hockey U18:s fjärde uddamålsförlust.

Med en omgång kvar är Brynäs på fjärde plats i tabellen medan VIK Hockey U18 är på åttonde plats. Ett fint lyft för VIK Hockey U18 som låg på tolfte plats så sent som den 20 september.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter Brynäs Mora i Smidjegrav Arena 13.00. VIK Hockey U18 tar sig an Lindlöven J18 hemma 16.00.

Brynäs–VIK Hockey U18 3–2 (0–1, 3–1, 0–0)

U18 regional väst herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (14.07) Elias Bräck (Mille Svensson, Wilmer Larsson).

Andra perioden: 1–1 (25.26) Frans Kandell (Lexus Lidmo), 2–1 (29.44) Lexus Lidmo (Kellan Case O´leary, Axel Pettersson), 3–1 (33.33) Axel Hillström (Simon Karlsson, Lucas Rosander), 3–2 (35.34) Eric Pettersson (Anton Wernquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

VIK Hockey U18: 2-0-3

Nästa match:

Brynäs: Mora IK, borta, 19 oktober

VIK Hockey U18: Lindlövens IF, hemma, 19 oktober