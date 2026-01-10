Brynäs avgjorde tät match mot Täby i tredje perioden

Brynäs vann med 5–3 mot Täby

Lexus Lidmo tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs gjorde tre raka mål

Matchen mellan hemmalaget Brynäs och gästande Täby var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Brynäs och vann matchen i U18 Nationell norra herr med 5–3 (0–1, 1–0, 4–2).

Brynäs Lexus Lidmo tvåmålsskytt

Täby tog ledningen efter 17 minuter genom Tim Münger med assist av Vincent Bäckdahl.

Efter 6.57 i andra perioden slog Leon Roos till och kvitterade för Brynäs.

Brynäs förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4–2 och matchen med 5–3.

Täbys Vincent Bäckdahl stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts på nytt i Tibble Ishall den 19 februari.

Brynäs tar sig an Timrå IK U18 i nästa match borta lördag 17 januari 14.00. Täby möter Almtuna borta söndag 11 januari 15.30.

Brynäs–Täby 5–3 (0–1, 1–0, 4–2)

U18 Nationell norra herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (17.37) Tim Münger (Vincent Bäckdahl).

Andra perioden: 1–1 (26.57) Leon Roos.

Tredje perioden: 1–2 (40.22) Tim Münger (Vincent Bäckdahl, Markus Malmgren), 2–2 (50.12) Ellioth Lahtinen (Vincent Häggström), 3–2 (54.05) Lexus Lidmo (Alexander Søyland), 4–2 (56.31) Lexus Lidmo (Thed Jobs, Alexander Søyland), 4–3 (58.24) Vincent Bäckdahl (Olle Fredén Ericsson, Alexander Gilljam), 5–3 (59.16) Frans Kandell (Kellan Case O´leary).

Nästa match:

Brynäs: Timrå IK, borta, 17 januari 14.00

Täby: Almtuna IS, borta, 11 januari 15.30