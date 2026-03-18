Bra start för Brynäs mot Vännäs U18

Brynäs har nu greppet om serien mot Vännäs U18 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter seger borta med 4–2 (1–0, 0–1, 3–1) i första matchen.

Brynäs tog ledningen efter 19.45 genom Oliver Christensen efter pass från Axel Hillström och Leon Roos.

Efter 5.44 i andra perioden nätade Morris Asserup framspelad av Kevin Wennberg och kvitterade för Vännäs U18.

Efter 1.30 i tredje perioden gjorde Vännäs U18 2–1 genom Gordon Åhlin.

Brynäs gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

Brynäs Axel Hillström stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på lördag 13.00.

Vännäs U18–Brynäs 2–4 (0–1, 1–0, 1–3)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 0–1 (19.45) Oliver Christensen (Axel Hillström, Leon Roos).

Andra perioden: 1–1 (25.44) Morris Asserup (Kevin Wennberg).

Tredje perioden: 2–1 (41.30) Gordon Åhlin (Anton Nilsson, Douglas Strandell), 2–2 (44.20) Axel Hillström (Leon Roos, Oliver Christensen), 2–3 (46.51) Emil Saaby Jakobsen (Alexander Søyland, Axel Hillström), 2–4 (51.53) Leo Sumenkovic (Alexander Søyland, Vide Donnerstål).

Ställning i serien: Vännäs U18–Brynäs 0–1

Nästa match:

21 mars, 13.00, Brynäs–Vännäs U18