Bortasegern mot Huddinge IK förlänger sviten för Djurgården

Djurgården vann med 4–3 mot Huddinge IK

Gustaf Révay med två mål för Djurgården

Lukas Mattsson matchvinnare för Djurgården

Djurgården är svårslaget i U18 regional öst herr. Mot Huddinge IK borta i Björkängshallen på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–3 (0–1, 3–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Djurgårdens Gustaf Révay tvåmålsskytt

Huddinge IK tog ledningen efter 18 minuter genom Salim Ismailov framspelad av Emil Forslund och Elias Fredriksson. Djurgården gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Huddinge IK reducerade dock till 2–3 genom Emil Forslund efter 14.20 av perioden. Efter 11.51 i tredje perioden gjorde Djurgården 2–4 genom Lukas Mattsson och tog ett rejält grepp om matchen.

Anton Skoog Sjölund reducerade förvisso, men närmare än 3–4 kom inte Huddinge IK.

Huddinge IK har nu sex poäng och Djurgården har tolv poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Huddinge IK tar sig an Sollentuna i nästa match borta söndag 5 oktober 18.00. Djurgården möter SDE hemma måndag 6 oktober 19.00.

Huddinge IK–Djurgården 3–4 (1–0, 1–3, 1–1)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (18.51) Salim Ismailov (Emil Forslund, Elias Fredriksson).

Andra perioden: 1–1 (25.15) Gustaf Révay, 1–2 (30.19) Gustaf Révay (Egon Ekberg, Oliver Sundberg), 1–3 (31.54) Hampus Zirath (Oskar Persson, Carl Eiritz), 2–3 (34.20) Emil Forslund (Anton Skoog Sjölund).

Tredje perioden: 2–4 (51.51) Lukas Mattsson (Emil Dahlbäck Larsson, Oskar Persson), 3–4 (55.11) Anton Skoog Sjölund (Elias Fredriksson, Salim Ismailov).

Nästa match:

Huddinge IK: Sollentuna HC, borta, 5 oktober

Djurgården: SDE HF, hemma, 6 oktober