Borlänge avgjorde i straffläggningen borta mot VIK Hockey U18

Seger för Borlänge med 4–3 efter straffar

Nils Björklund Östning matchvinnare för Borlänge

Borlänge gjorde tre raka mål

Det blev en riktigt tajt match när VIK Hockey U18 tog emot Borlänge i U18 regional väst fortsättning herr. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–4 (0–1, 0–0, 3–2, 0–0, 0–1). Nils Björklund Östning blev hjälte i straffläggningen.

Valbo J18 nästa för Borlänge

Noah Olérs gav Borlänge ledningen efter 16 minuters spel assisterad av Anton Persson.

Andra perioden blev mållös. Borlänge gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av August Hörberg och Roberts Vesko.

VIK Hockey U18 reducerade och kvitterade till 3–3 med 46 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 46 sekunder kvar att spela. Borlänges Nils Björklund Östning satte den avgörande straffen för gästerna.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för VIK Hockey U18 med 6–2.

Den 23 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Borlänge Ishall.

VIK Hockey U18 tar sig an Strömsbro i nästa match borta onsdag 29 oktober 19.40.

VIK Hockey U18–Borlänge 3–4 (0–1, 0–0, 3–2, 0–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (16.50) Noah Olérs (Anton Persson).

Tredje perioden: 0–2 (45.22) August Hörberg (Sixten Stornils), 0–3 (46.13) Roberts Vesko (Adrians Klavins), 1–3 (46.46) Calle Larsson Bergqvist (Måns Johannesson, William Lindberg), 2–3 (53.44) Eric Pettersson (Mille Svensson, Alfred Örnberg), 3–3 (59.14) Elias Bräck (Eric Pettersson, Calle Larsson Bergqvist).

Straffar: 3–4 (65.00) Nils Björklund Östning.

Nästa match:

VIK Hockey U18: Strömsbro IF, borta, 29 oktober

Borlänge: Valbo HC, hemma, 30 oktober