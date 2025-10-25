Björklöven U18 besegrade Sunderby SK U18 och toppar nu tabellen

Björklöven U18 segrade – 6–0 mot Sunderby SK U18

Björklöven U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Carl Karmehag med två mål för Björklöven U18

Segern mot Sunderby SK U18 på bortaplan innebär att Björklöven U18 nu är serieledare i U18 regional norr herr, tre poäng före Timrå. Timrå har dessutom en match mer spelad. Björklöven U18 vann med 6–0 (1–0, 2–0, 3–0). Sunderby SK U18 ligger på tionde plats i tabellen.

Segern var Björklöven U18:s nionde på de senaste tio matcherna.

Mathias Sivertsen Andresen bakom Björklöven U18:s avgörande

Mathias Sivertsen Andresen gjorde 1–0 till gästerna Björklöven U18 efter 19.37 framspelad av Malte Lagerqvist och Oscar Hemmyr. Björklöven U18 startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Nick Travergård och Carl Karmehag. Björklöven U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Carl Karmehag, Alexander Lyrenäs och Axel Sandberg.

Sunderby SK U18–Björklöven U18 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (19.37) Mathias Sivertsen Andresen (Malte Lagerqvist, Oscar Hemmyr).

Andra perioden: 0–2 (20.23) Nick Travergård, 0–3 (30.16) Carl Karmehag (Totte Jonsson, Nick Travergård).

Tredje perioden: 0–4 (41.51) Axel Sandberg (Alexander Lyrenäs, Jesper Vallin), 0–5 (47.47) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen), 0–6 (48.42) Alexander Lyrenäs (Edwin Szurgot, Wiggo Häggström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 0-0-5

Björklöven U18: 4-1-0

Nästa match:

Björklöven U18: Luleå HF, borta, 26 oktober