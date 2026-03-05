Björklöven U18 tog ny seger mot favoritmotståndet

Östersunds IK U18 är lite av ett drömmotstånd för Björklöven U18. På torsdagen vann Björklöven U18 på nytt – den här gången borta i Östersund Arena. Matchen i U18 Nationell norra slutade 6–4 (1–1, 3–0, 2–3). Det var Björklöven U18:s femte raka seger mot Östersunds IK U18.

I och med detta har Östersunds IK U18 åtta förluster i rad.

Carl Karmehag gjorde 1–0 till Björklöven U18 efter bara 17 sekunder med assist av Mathias Sivertsen Andresen och Nick Travergård. Östersunds IK U18 kvitterade till 1–1 efter 13.27 genom Jacob Kumpula Nordin på passning från Sigge Forsell.

I andra perioden var det Björklöven U18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Mathias Sivertsen Andresen och och ett mål var av Oscar Hemmyr.

Björklöven U18 hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden men Björklöven U18 kunde hålla undan och vinna matchen med 6–4.

Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen stod för tre poäng, varav två mål.

Med tre omgångar kvar är Östersunds IK U18 sist i serien medan Björklöven U18 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Björklöven vunnit.

Onsdag 11 mars 18.00 spelar Östersunds IK U18 borta mot Timrå IK U18. Björklöven U18 möter Modo Hockey U18 hemma i Visionite Arena tisdag 10 mars 19.15.

Östersunds IK U18–Björklöven U18 4–6 (1–1, 0–3, 3–2)

U18 Nationell norra, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (0.17) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Nick Travergård), 1–1 (13.27) Jacob Kumpula Nordin (Sigge Forsell).

Andra perioden: 1–2 (22.28) Oscar Hemmyr (Salim Ismailov, Victor Meneghetti), 1–3 (24.21) Mathias Sivertsen Andresen (Theo Åberg, Wiggo Häggström), 1–4 (30.08) Mathias Sivertsen Andresen (Eddie Dennerås, Alexander Kenttä-Esko).

Tredje perioden: 2–4 (44.48) Neo Bergman (James Strandberg, Theo Lindqvist), 3–4 (46.54) Ymir Haflidason, 3–5 (51.07) Tom Andersson (Alexander Kenttä-Esko, Anton Lauri), 3–6 (51.57) Kristaps Katkovskis, 4–6 (58.27) Neo Bergman (Ymir Haflidason).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK U18: 0-0-5

Björklöven U18: 3-0-2

Nästa match:

Östersunds IK U18: Timrå IK, borta, 11 mars 18.00

Björklöven U18: Modo Hockey, hemma, 10 mars 19.15