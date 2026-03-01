Björklöven U18 segrade mot Luleå U18 i U18 Nationell norra

Björklöven U18 vann med 4–1 mot Luleå U18

Salim Ismailov matchvinnare för Björklöven U18

Luleå U18:s andra raka förlust

Björklöven U18 tog hem segern på bortaplan mot Luleå U18 i U18 Nationell norra. 1–4 (0–2, 0–0, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund tyckte till om matchen:

– Vi spelar ett bra försvarsspel och offrar oss för varandra. Jag tycker det är stabilt matchen igenom.

Timrå IK U18 nästa för Björklöven U18

Mathias Sivertsen Andresen gav Björklöven U18 ledningen efter nio minuters spel med assist av Carl Karmehag och Salim Ismailov. Laget gjorde 0–2 efter 16.49 när Salim Ismailov fick träff efter förarbete från Alexander Lyrenäs och Axel Sandberg.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

4.14 in i tredje perioden slog Jesse Suopanki till framspelad av Benjamin Nyström och Isak Linder och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Luleå U18. 8.12 in i perioden satte Amadeus Johansson pucken på pass av Tom Andersson och Sixten Gustavsson och ökade ledningen. Björklöven U18 punkterade matchen med ett 1–4-mål med 58 sekunder kvar att spela genom Carl Karmehag på passning från Mathias Sivertsen Andresen och Nick Travergård.

Det här betyder att Luleå U18 ligger på fjärde plats i tabellen och Björklöven U18 är på tionde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Luleå U18 tar sig an Skellefteå AIK U18 i nästa match hemma onsdag 4 mars 18.00. Björklöven U18 möter samma dag 19.00 Timrå IK U18 borta.

Luleå U18–Björklöven U18 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

U18 Nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (9.37) Mathias Sivertsen Andresen (Carl Karmehag, Salim Ismailov), 0–2 (16.49) Salim Ismailov (Alexander Lyrenäs, Axel Sandberg).

Tredje perioden: 1–2 (44.14) Jesse Suopanki (Benjamin Nyström, Isak Linder), 1–3 (48.12) Amadeus Johansson (Tom Andersson, Sixten Gustavsson), 1–4 (59.02) Carl Karmehag (Mathias Sivertsen Andresen, Nick Travergård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 3-0-2

Björklöven U18: 2-0-3

Nästa match:

Luleå U18: Skellefteå AIK, hemma, 4 mars 18.00

Björklöven U18: Timrå IK, borta, 4 mars 19.00