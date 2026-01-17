Björklöven U18 bröt tunga sviten mot Skellefteå AIK U18

Björklöven U18 segrade – 3–2 mot Skellefteå AIK U18

Elias Danielsson matchvinnare för Björklöven U18

Luleå U18 blir nästa motstånd för Björklöven U18

Det blev fyra raka förluster i U18 Nationell norra herr för Björklöven U18. Men på lördagen hemma mot Skellefteå AIK U18 kom trendbrottet. Matchen i Visionite Arena slutade 3–2 (1–1, 0–1, 2–0).

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Alexander Lyrenäs gjorde 1–0 till Björklöven U18 efter bara 2.20 på passning från Malte Lagerqvist. Skellefteå AIK U18 kvitterade till 1–1 efter 18.18 när Kim Tjärnström slog till på pass av Elliot Nyström och Malte Olofsson.

Skellefteå AIK U18 gjorde också 1–2 efter 8.10 i andra perioden när Olle Lundström slog till framspelad av Love Lorentzon och Hjalmar Morén Holmström.

4.34 in i tredje perioden satte Theo Åberg pucken på pass av Carl Karmehag och Elias Danielsson och kvitterade. Efter 6.13 nätade Elias Danielsson på pass av Sixten Gustavsson och Oscar Hemmyr och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

När lagen senast möttes blev det seger för Skellefteå AIK U18 med 3–2.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Skellefteå AIK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Björklöven vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Björklöven U18 tar sig an Luleå U18 i nästa match hemma söndag 18 januari 12.15. Skellefteå AIK U18 möter samma dag 12.00 Modo Hockey U18 borta.

Björklöven U18–Skellefteå AIK U18 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

U18 Nationell norra herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (2.20) Alexander Lyrenäs (Malte Lagerqvist), 1–1 (18.18) Kim Tjärnström (Elliot Nyström, Malte Olofsson).

Andra perioden: 1–2 (28.10) Olle Lundström (Love Lorentzon, Hjalmar Morén Holmström).

Tredje perioden: 2–2 (44.34) Theo Åberg (Carl Karmehag, Elias Danielsson), 3–2 (46.13) Elias Danielsson (Sixten Gustavsson, Oscar Hemmyr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 1-1-3

Skellefteå AIK U18: 3-1-1

Nästa match:

Björklöven U18: Luleå HF, hemma, 18 januari 12.15

Skellefteå AIK U18: Modo Hockey, borta, 18 januari 12.00