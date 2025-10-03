Björklöven har fem raka segrar – vann mot Clemensnäs med 3–1

Björklöven-seger med 3–1 mot Clemensnäs

Björklövens femte seger på de senaste fem matcherna

Victor Meneghetti matchvinnare för Björklöven

Björklöven är i bra form just nu. På fredagen kom seger nummer fem i rad, efter 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) borta mot Clemensnäs. Det innebär också att Clemensnäs har fem raka förluster i U18 regional norr herr.

Björklövens tränare Oskar Hägglund:

– Vi gör en ganska bra bortamatch. Jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen, men får inte hål på deras målvakt och därför är matchen jämn resultatmässigt. Vi tar med oss ett bra anfallsspel och att vi återigen hittade en väg att vinna.

Clemensnäs–Björklöven – mål för mål

Första perioden blev mållös. Det var först 4.27 in i andra perioden som Björklöven tog ledningen genom Viggo Kenttä på pass av Amadeus Johansson och Nick Travergård. 4.19 in i tredje perioden slog Max Hofverberg till på pass av Casper Wahlberg och Oskar Öhrvall och kvitterade.

11.45 in i perioden nätade Björklövens Victor Meneghetti framspelad av Tom Andersson och Mathias Sivertsen Andresen och gav laget ledningen.

Efter 15.41 slog Sixten Gustavsson till på pass av Nick Travergård och Wiggo Häggström och ökade ledningen för Björklöven. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Clemensnäs har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Björklöven har 15 poäng.

Söndag 5 oktober 12.30 spelar Clemensnäs hemma mot Sundsvall. Björklöven möter Vännäs borta i Vännäs Ishall tisdag 7 oktober 19.30.

Clemensnäs–Björklöven 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 regional norr herr, Kopparhallen

Andra perioden: 0–1 (24.27) Viggo Kenttä (Amadeus Johansson, Nick Travergård).

Tredje perioden: 1–1 (44.19) Max Hofverberg (Casper Wahlberg, Oskar Öhrvall), 1–2 (51.45) Victor Meneghetti (Tom Andersson, Mathias Sivertsen Andresen), 1–3 (55.41) Sixten Gustavsson (Nick Travergård, Wiggo Häggström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Clemensnäs: IF Sundsvall Hockey, hemma, 5 oktober

Björklöven: Vännäs HC, borta, 7 oktober