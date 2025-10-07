Björklöven fortsätter vinna – 6–2 mot Vännäs

Seger för Björklöven med 6–2 mot Vännäs

Björklövens sjätte seger på de senaste sex matcherna

Axel Sandberg gjorde två mål för Björklöven

Björklöven fortsätter starkt i U18 regional norr herr. När laget mötte Vännäs borta i Vännäs Ishall på tisdagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–2 (3–1, 0–1, 3–0). I och med detta har Björklöven sex segrar i rad.

– I spel fem mot fem gör vi en bra match och lyckas stänga ner dem bra. Jag tycker vi spelar ett bra och rörligt anfallsspel som också resulterar i en del mål framåt, kommenterade Björklövens tränare Oskar Hägglund.

Tom Andersson bakom Björklövens seger

Björklöven tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.50 genom Nick Travergård och gick upp till 0–2. Vännäs kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Björklöven dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Efter 18.36 i andra perioden slog Anton Nilsson till framspelad av Douglas Strandell och Helmer Forsström och reducerade åt Vännäs. Även i tredje perioden var Björklöven starkast och gick från 2–3 till 2–6 genom två mål av Axel Sandberg och ett mål av Victor Meneghetti och avgjorde matchen.

Amadeus Johansson och Nick Travergård gjorde ett mål och två assist var för Björklöven.

Det här betyder att Vännäs ligger på sjätte plats i tabellen och att Björklöven leder serien.

Vännäs tar sig an Sunderby i nästa match hemma lördag 11 oktober 15.00. Björklöven möter Skellefteå AIK U18 hemma torsdag 16 oktober 19.00.

Vännäs–Björklöven 2–6 (1–3, 1–0, 0–3)

U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (9.50) Nick Travergård (Amadeus Johansson), 0–2 (10.12) Amadeus Johansson (Victor Meneghetti, Nick Travergård), 1–2 (11.59) Elvis Eriksson (Viktor Brännström, Melvin Wåhlund), 1–3 (16.40) Tom Andersson (Mathias Sivertsen Andresen, Carl Karmehag).

Andra perioden: 2–3 (38.36) Anton Nilsson (Douglas Strandell, Helmer Forsström).

Tredje perioden: 2–4 (40.59) Victor Meneghetti (Alexander Kenttä-Esko, Amadeus Johansson), 2–5 (44.15) Axel Sandberg, 2–6 (58.41) Axel Sandberg (Nick Travergård, Alexander Kenttä-Esko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 3-0-2

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Vännäs: Sunderby SK, hemma, 11 oktober

Björklöven: Skellefteå AIK, hemma, 16 oktober