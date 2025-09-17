Björklöven avgjorde i sista perioden och vann mot Ö-vik Hockey J18

Björklöven vann med 2–1 mot Ö-vik Hockey J18

Tom Andersson matchvinnare för Björklöven

Alex Lindahl gjorde målet för Ö-vik Hockey J18

Björklöven vann borta mot Ö-vik Hockey J18 i U18 regional norr herr med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Björklöven avgjorde i sista perioden.

Björklövens tränare Oskar Hägglund tyckte så här om matchen:

– Jag tycker vi gör en solid insats idag. Första perioden startar lite trevande, det kändes som lite premiärnerver. När vi väl släpper loss och spelar ut tycker jag vi tar över i både första och andra perioden. Vi drar på oss för mycket onödiga utvisningar vilket gör att det blir hackigt för oss under stunder. I tredje tycker jag vi tävlar hårdare, visar större vilja och kan till slut också få in seger målet. Skönt att få starta med tre poäng.

Ö-vik Hockey J18–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 19 minuters spel, genom Oscar Hemmyr framspelad av Eddie Dennerås och Theo Åberg. Efter 14.57 i andra perioden slog Alex Lindahl till, framspelad av Vilmer Östman och Wille Byström och kvitterade för Ö-vik Hockey J18. 7.06 in i tredje perioden nätade Björklövens Tom Andersson på pass av Eddie Bergmark och Alexander Kenttä-Esko och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Ö-vik Hockey J18 med 6–2.

Ö-vik Hockey J18 tar sig an Skellefteå i nästa match borta lördag 20 september 15.30. Björklöven möter Östersund hemma söndag 21 september 11.00.

Ö-vik Hockey J18–Björklöven 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

U18 regional norr herr, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (19.30) Oscar Hemmyr (Eddie Dennerås, Theo Åberg).

Andra perioden: 1–1 (34.57) Alex Lindahl (Vilmer Östman, Wille Byström).

Tredje perioden: 1–2 (47.06) Tom Andersson (Eddie Bergmark, Alexander Kenttä-Esko).

Nästa match:

Ö-vik Hockey J18: Skellefteå AIK, borta, 20 september

Björklöven: Östersunds IK, hemma, 21 september