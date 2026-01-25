BIK Karlskoga J18 vände – med tre raka mål i andra perioden

Seger för BIK Karlskoga J18 med 4–2 mot Köping IF 1

Liam Eriksson avgjorde för BIK Karlskoga J18

Köping IF 1 nu tredje, BIK Karlskoga J18 på fjärde plats

Trots att hemmalaget Köping IF 1 ledde matchen mot BIK Karlskoga J18 blev det till slut seger för BIK Karlskoga J18. Bortalaget fick rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål i andra perioden. Till slut blev det 2–4 (2–0, 0–3, 0–1) i matchen i U18 division 1 västra C vår.

Det här var första segern för BIK Karlskoga J18, efter förlust med 4–6 mot Kumla Hockey J18 i första matchen.

Köping IF 1–BIK Karlskoga J18 – mål för mål

Malte Bergqvist gjorde 1–0 till Köping IF 1 efter 6.58 efter förarbete från Axel Lönnqvist. Efter 15.55 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när William Svensson hittade rätt assisterad av Didrik Davidsson.

BIK Karlskoga J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden inom bara 5.14.

5.58 in i tredje perioden nätade BIK Karlskoga J18:s Kim Book på pass av Theo Torege och Melvin Kärnqvist och ökade ledningen. Därmed hade BIK Karlskoga J18 vänt matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari 15.00 spelar Köping IF 1 borta mot Köping IF 2. BIK Karlskoga J18 möter Eskilstuna Linden 2 hemma i Nobelhallen fredag 30 januari 19.30.

Köping IF 1–BIK Karlskoga J18 2–4 (2–0, 0–3, 0–1)

U18 division 1 västra C vår, Köpings Ishall

Första perioden: 1–0 (6.58) Malte Bergqvist (Axel Lönnqvist), 2–0 (15.55) William Svensson (Didrik Davidsson).

Andra perioden: 2–1 (26.42) Sebastian Ågren (Kim Book), 2–2 (29.13) Kevin Karlsson, 2–3 (31.56) Liam Eriksson (Joel Bervenståhl, Malte Ragnarsson).

Tredje perioden: 2–4 (45.58) Kim Book (Theo Torege, Melvin Kärnqvist).

Nästa match:

Köping IF 1: Köping IF:2, borta, 1 februari 15.00

BIK Karlskoga J18: Eskilstuna Linden:2, hemma, 30 januari 19.30