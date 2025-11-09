BIK Karlskoga J18 tog hem segern mot Kumla Hockey J18 på bortaplan

BIK Karlskoga J18 vann med 6–2 mot Kumla Hockey J18

BIK Karlskoga J18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Fabian Tingström avgjorde för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 vann matchen borta mot Kumla Hockey J18 i U18 division 1 västra C herr på söndagen. 2–6 (1–1, 1–3, 0–2) slutade matchen.

Segern var BIK Karlskoga J18:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF nästa för BIK Karlskoga J18

Första perioden var jämn. Kumla Hockey J18 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Alex Brorsson efter 2.31, men BIK Karlskoga J18 kvitterade genom Kevin Karlsson efter 11.41. Efter 2.33 i andra perioden gjorde Kumla Hockey J18 2–1 genom Lucas Svahlin.

BIK Karlskoga J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 inom bara 4.28. BIK Karlskoga J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Weman, som gjorde två mål.

Fabian Tingström gjorde ett mål för BIK Karlskoga J18 och tre assist och Kevin Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. BIK Karlskoga J18 är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Kumla Hockey med 4–2.

I nästa omgång har Kumla Hockey J18 IFK Arboga J18 borta i Gyllene Balken Arena, torsdag 13 november 19.00. BIK Karlskoga J18 spelar hemma mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF torsdag 20 november 19.00.

Kumla Hockey J18–BIK Karlskoga J18 2–6 (1–1, 1–3, 0–2)

U18 division 1 västra C herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (2.31) Alex Brorsson (Svante Dahlberg, Björn Carlsson), 1–1 (11.41) Kevin Karlsson (Albin Melin, Fabian Tingström).

Andra perioden: 2–1 (22.33) Lucas Svahlin (Vilmer Lundqvist), 2–2 (24.46) Joel Bervenståhl (Ebbe Gillberg, Milton Dahlström), 2–3 (26.42) Fabian Tingström (Albin Melin, Rasmus Lundgren), 2–4 (29.14) Joel Bervenståhl (Milton Dahlström, Ebbe Gillberg).

Tredje perioden: 2–5 (43.42) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Fabian Tingström), 2–6 (52.50) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Fabian Tingström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla Hockey J18: 2-2-1

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Nästa match:

Kumla Hockey J18: IFK Arboga, borta, 13 november

BIK Karlskoga J18: Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, hemma, 20 november