BIK Karlskoga J18 besegrade Forshaga med 4–2

BIK Karlskoga J18 vann med 4–2 mot Forshaga

Fredrik Norland avgjorde för BIK Karlskoga J18

Forshagas andra raka förlust

BIK Karlskoga J18 vann mötet i U20 Div 1 västra B herr på hemmaplan mot Forshaga, med 4–2 (2–2, 2–0, 0–0).

Det var första segern för BIK Karlskoga J18, efter 2–4 mot Örebro i premiären.

Kils AIK U20 nästa för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 tog ledningen i första perioden genom Levi Kristiansson.

Alexander Eriksson gjorde att Forshaga vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 2–2 genom Louie Ladréhn. I andra perioden var det BIK Karlskoga J18 som var vassast och gick från 2–2 till 4–2 genom mål av Fredrik Norland och Simon Andersson. Tredje perioden blev mållös och BIK Karlskoga J18 höll i sin 4–2-ledning och vann.

Den 20 december möts lagen återigen, då i Ängevi Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter BIK Karlskoga J18 Kils AIK U20 i Sannerudshallen 12.10. Forshaga tar sig an Hammarö J20 hemma 15.30.

BIK Karlskoga J18–Forshaga 4–2 (2–2, 2–0, 0–0)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (9.03) Levi Kristiansson (Simon Andersson, Adam Hernstigen), 1–1 (11.56) Alexander Eriksson (Edwin Thorn), 1–2 (13.19) Alexander Eriksson (Edwin Thorn), 2–2 (16.21) Louie Ladréhn.

Andra perioden: 3–2 (31.26) Fredrik Norland (Adam Hernstigen), 4–2 (39.04) Simon Andersson (Levi Kristiansson).

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Kils AIK IK U23, borta, 18 oktober

Forshaga: Hammarö HC, hemma, 18 oktober