BIK Karlskoga avgjorde i tredje perioden mot VIK Hockey U18

BIK Karlskoga vann med 3–2 mot VIK Hockey U18

Axel Söderblom avgjorde för BIK Karlskoga

Andra raka segern för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga segrade hemma mot VIK Hockey U18 i U18 regional väst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan BIK Karlskoga fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (0–1, 2–1, 1–0).

– Vi gör ännu en bra prestation över 60 minuter. Vi spelar en hockey med mycket energi och aggressivitet som vi vill spela. Jag tycker vi kontrollerar matchen över hela banan bra och vi gör ett oerhört starkt jobb i PK i tredje perioden, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander.

I och med detta har VIK Hockey U18 fyra förluster i rad.

Valbo J18 nästa för BIK Karlskoga

Sixten Söderkvist gav VIK Hockey U18 ledningen efter elva minuters spel. VIK Hockey U18 utökade ledningen genom Colin Åkerlind efter 3.09 i andra perioden.

BIK Karlskoga reducerade och kvitterade till 2–2 genom Lucas Svensson och Wilmer Olmats. Redan efter 3.44 i tredje perioden tog laget ledningen genom Axel Söderblom. Därmed hade BIK Karlskoga vänt matchen.

BIK Karlskoga har två segrar och tre förluster och 15–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U18 har en vinst och fyra förluster och 11–15 i målskillnad. Det här var BIK Karlskogas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också VIK Hockey U18:s tredje uddamålsförlust.

För BIK Karlskoga gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan VIK Hockey U18 är på tionde plats.

I nästa match möter BIK Karlskoga Valbo J18 hemma på måndag 6 oktober 19.00. VIK Hockey U18 möter Örebro Hockey U18 torsdag 9 oktober 19.00 hemma.

BIK Karlskoga–VIK Hockey U18 3–2 (0–1, 2–1, 1–0)

U18 regional väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (11.18) Sixten Söderkvist.

Andra perioden: 0–2 (23.09) Colin Åkerlind (Eric Pettersson), 1–2 (31.55) Lucas Svensson (Victor Christofferson, Albin Melin), 2–2 (36.41) Wilmer Olmats (Lucas Paraskevas Svärd).

Tredje perioden: 3–2 (43.44) Axel Söderblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 2-0-3

VIK Hockey U18: 1-1-3

Nästa match:

BIK Karlskoga: Valbo HC, hemma, 6 oktober

VIK Hockey U18: Örebro HK, hemma, 9 oktober