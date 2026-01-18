Benjamin Nyström det stora utropstecknet när Luleå U18 slog Björklöven U18

Luleå U18 vann med 4–2 mot Björklöven U18

Benjamin Nyström med tre mål för Luleå U18

Björklöven U18 nu elfte, Luleå U18 på andra plats

Luleå U18 besegrade Björklöven U18 borta i U18 Nationell norra herr med 4–2 (0–1, 1–1, 3–0). Men mycket snack handlade om Benjamin Nyström – som gjorde ett hattrick för Luleå U18.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund om matchen:

– Jag tycker vi gör en bra match sett över 60 minuter. Vi flyttar pucken och stressar fram misstag hos Luleå. Pucken ville inte riktigt in, men prestation går inte att klaga på.

Luleå U18:s Benjamin Nyström tremålsskytt

Axel Sandberg gjorde 1–0 till Björklöven U18 efter fem minuter på pass av Malte Lagerqvist och Alexander Lyrenäs.

Efter 5.57 i andra perioden slog Lo Axelsson till på pass av Benjamin Nyström och kvitterade för Luleå U18. Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen gjorde 2–1 efter 15.44 framspelad av Erik Björkman och Carl Karmehag.

Luleå U18 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Det sista målet kom med 22 sekunder kvar av matchen.

Luleå U18:s Benjamin Nyström stod för fyra poäng, varav tre mål.

Björklöven U18 har en vinst och fyra förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå U18 har tre vinster och två förluster och 19–13 i målskillnad.

Det här betyder att Björklöven U18 ligger kvar på elfte plats i tabellen och Luleå U18 på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Björklöven U18 och Luleå U18 den här säsongen. Luleå HF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Björklöven vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Björklöven U18 möter Timrå IK U18 i nästa match hemma lördag 24 januari 16.00. Luleå U18 möter samma dag Täby hemma.

Björklöven U18–Luleå U18 2–4 (1–0, 1–1, 0–3)

U18 Nationell norra herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (5.27) Axel Sandberg (Malte Lagerqvist, Alexander Lyrenäs).

Andra perioden: 1–1 (25.57) Lo Axelsson (Benjamin Nyström), 2–1 (35.44) Mathias Sivertsen Andresen (Erik Björkman, Carl Karmehag).

Tredje perioden: 2–2 (40.56) Benjamin Nyström (Jesse Suopanki, Lo Axelsson), 2–3 (48.29) Benjamin Nyström (Melvin Wande), 2–4 (59.38) Benjamin Nyström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 1-1-3

Luleå U18: 3-2-0

Nästa match:

Björklöven U18: Timrå IK, hemma, 24 januari 16.00

Luleå U18: IFK Täby HC, hemma, 24 januari 16.00