Almtunas Melker Halvarsson matchhjälte mot Luleå U18
- Seger för Almtuna med 1–0 mot Luleå U18
- Almtunas femte seger på de senaste sex matcherna
- Melker Halvarsson avgjorde för Almtuna
Almtuna vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Luleå U18 i U18 Nationell norra herr. Målet gjorde Melker Halvarsson, först i tredje perioden.
Segern var Almtunas femte på de senaste sex matcherna.
Luleå U18–Almtuna – mål för mål
Den 13 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Upplandsbilforum Arena.
I nästa match möter Luleå U18 Skellefteå AIK U18 borta på onsdag 4 februari 19.00. Almtuna möter Brynäs onsdag 11 februari 19.00 borta.
Luleå U18–Almtuna 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)
U18 Nationell norra herr, Coop Norrbotten Arena
Tredje perioden: 0–1 (49.35) Melker Halvarsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå U18: 3-0-2
Almtuna: 4-0-1
Nästa match:
Luleå U18: Skellefteå AIK, borta, 4 februari 19.00
Almtuna: Brynäs IF, borta, 11 februari 19.00
