Almtunas Melker Halvarsson matchhjälte mot Luleå U18

Seger för Almtuna med 1–0 mot Luleå U18

Almtunas femte seger på de senaste sex matcherna

Melker Halvarsson avgjorde för Almtuna

Almtuna vann – med matchens enda mål – på bortaplan mot Luleå U18 i U18 Nationell norra herr. Målet gjorde Melker Halvarsson, först i tredje perioden.

Segern var Almtunas femte på de senaste sex matcherna.

Luleå U18–Almtuna – mål för mål

Den 13 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Upplandsbilforum Arena.

I nästa match möter Luleå U18 Skellefteå AIK U18 borta på onsdag 4 februari 19.00. Almtuna möter Brynäs onsdag 11 februari 19.00 borta.

Luleå U18–Almtuna 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Coop Norrbotten Arena

Tredje perioden: 0–1 (49.35) Melker Halvarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 3-0-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Luleå U18: Skellefteå AIK, borta, 4 februari 19.00

Almtuna: Brynäs IF, borta, 11 februari 19.00