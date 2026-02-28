Almtuna bröt tunga sviten – 4–1 mot Östersunds IK U18

Almtuna vann med 4–1 mot Östersunds IK U18

Carl Holmer avgjorde för Almtuna

Femte raka nederlaget för Östersunds IK U18

Det blev sex förluster i rad i U18 Nationell norra för Almtuna. Men på lördagen hemma mot Östersunds IK U18 kom trendbrottet. Matchen i Upplandsbilforum Arena slutade 4–1 (2–0, 1–1, 1–0).

Almtuna–Östersunds IK U18 – mål för mål

Martin Kristoffer Moestue Lindseth gav Almtuna ledningen efter åtta minuters spel på pass av Anton Persson och Neo Björklund. Laget gjorde 2–0 när Carl Holmer slog till framspelad av Melker Halvarsson efter 11.25.

Efter 3.04 i andra perioden slog Neo Björklund till på pass av Carl Kroon och William Pecirep och gjorde 3–0. Östersunds IK U18:s Theo Lindqvist gjorde 3–1 efter 6.28 framspelad av William Gunnarsson.

7.08 in i tredje perioden nätade Almtunas Melker Halvarsson framspelad av Adrian Ersoy och Anton Persson och ökade ledningen.

För Almtuna gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Östersunds IK U18 är på tolfte och sista plats. Noteras kan att Almtuna sedan den 30 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Almtuna med 4–0.

Söndag 1 mars möter Almtuna Timrå IK U18 hemma 14.00 och Östersunds IK U18 möter Brynäs borta 11.00.

Almtuna–Östersunds IK U18 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (8.05) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Anton Persson, Neo Björklund), 2–0 (11.25) Carl Holmer (Melker Halvarsson).

Andra perioden: 3–0 (23.04) Neo Björklund (Carl Kroon, William Pecirep), 3–1 (26.28) Theo Lindqvist (William Gunnarsson).

Tredje perioden: 4–1 (47.08) Melker Halvarsson (Adrian Ersoy, Anton Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-1-3

Östersunds IK U18: 0-0-5

Nästa match:

Almtuna: Timrå IK, hemma, 1 mars 14.00

Östersunds IK U18: Brynäs IF, borta, 1 mars 11.00