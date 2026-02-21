Almtuna starkast – avgjorde i förlängningen mot Huddinge

Almtuna segrade – 2–1 efter förlängning

Isac Sandin matchvinnare för Almtuna

Andra raka segern för Almtuna

Matchen mellan hemmalaget Almtuna och gästande Huddinge i U20 region öst fortsättning herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Isac Sandin som stod för det avgörande målet.

– Ruskigt stolt över grabbarnas insats idag. Vi gör en av säsongens bästa insatser när det behövs som mest och nu laddar vi för playoff, kommenterade Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson.

Almtuna–Huddinge – mål för mål

Filip Wennman gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 2.31 efter förarbete från Gustav Leijon och Alvar Göthberg.

Efter 14.20 i andra perioden nätade Alexander Lenngren på pass av Camilo Lovell och Noah Herndal och kvitterade för Huddinge.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 2.32 innan Almtuna avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Isac Sandin, framspelad av Elias Ydehed och Theodor Falkenhäll.

Almtuna har tre segrar och två förluster och 21–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge har två vinster och tre förluster och 25–14 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Almtuna och Huddinge den här säsongen. Huddinge IK har tagit två segrar före den här matchen. Almtuna IS vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Almtuna–Huddinge 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (2.31) Filip Wennman (Gustav Leijon, Alvar Göthberg).

Andra perioden: 1–1 (34.20) Alexander Lenngren (Camilo Lovell, Noah Herndal).

Förlängning: 2–1 (62.32) Isac Sandin (Elias Ydehed, Theodor Falkenhäll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-1-1

Huddinge: 2-2-1