Albin Hurtig i form när Mora vann mot BIK Karlskoga

Mora vann med 5–3 mot BIK Karlskoga

Moras femte seger på de senaste sex matcherna

Albin Hurtig med två mål för Mora

Hemmalaget Mora vann mot BIK Karlskoga i U18 regional väst herr. 5–3 (0–0, 3–1, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte till om matchen:

– Idag kommer vi inte upp till den nivån som vi kan hålla. Vi är där stundtals och gör det bra, men ikväll så tävlar Mora bättre än oss, vinner fler dueller och lösa puckar. Vi får ta lärdom och gå vidare, vi har ny match på söndag mot Leksand.

Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

William Fällström bakom Moras avgörande

Den första perioden slutade 0–0. Efter 13 sekunder i andra perioden gjorde BIK Karlskoga 0–1 genom Adam Skoogh.

Mora gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Mora startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 3–1 till 4–1. Men BIK Karlskoga svarade och gjorde 4–2.

Därefter var det dock Mora som avgjorde. Laget gjorde 5–2 med 14 minuter kvar att spela genom Sebastian Spjuth på pass av Patric Hellström och Sebastian Nilsson. BIK Karlskoga hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–3.

William Fällström gjorde ett mål för Mora och två målgivande passningar.

BIK Karlskoga ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Mora är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för BIK Karlskoga som så sent som den 29 september låg på elfte plats.

I nästa omgång har Mora Örebro Hockey U18 borta i Behrn Arena, lördag 11 oktober 12.30. BIK Karlskoga spelar borta mot Leksand söndag 12 oktober 14.00.

Mora–BIK Karlskoga 5–3 (0–0, 3–1, 2–2)

U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena

Andra perioden: 0–1 (20.13) Adam Skoogh (Olle Andersson), 1–1 (30.30) Albin Hurtig (William Fällström), 2–1 (35.13) Albin Hurtig (Jacob Appelqvist), 3–1 (39.30) Albin Dahlqvist (William Fällström, Sebastian Taliga).

Tredje perioden: 4–1 (40.47) William Fällström, 4–2 (44.37) Wilmer Olmats (Albin Melin), 5–2 (46.12) Sebastian Spjuth (Patric Hellström, Sebastian Nilsson), 5–3 (59.01) Lucas Svensson (Algot Bonander, Wiliam Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

BIK Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Örebro HK, borta, 11 oktober

BIK Karlskoga: Leksands IF, borta, 12 oktober