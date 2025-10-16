AIK:s segerrad fortsätter efter 6–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

AIK vann med 6–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alfred Ridal gjorde två mål för AIK

Det går fortsatt bra för AIK i U18 regional öst herr. På torsdagen mötte laget Tyresö Hanviken Hockey i Tyresö Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Tyresö Hanviken Hockey blev 6–2 (3–2, 2–0, 1–0).

Alfred Ridal med två mål för AIK

AIK spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Även i andra perioden var AIK starkast och gick från 2–3 till 2–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av Alexander Hedberg Bouveron och Neo Nordstrand Jansson. 17.20 in i tredje perioden slog Rasmus Kennlöv till och ökade ledningen. 2–6-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tyresö Hanviken Hockey på tolfte och sista plats och AIK på andra plats. AIK var tia i tabellen för 19 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Söndag 19 oktober möter Tyresö Hanviken Hockey Flemingsberg borta 16.00 och AIK möter Sollentuna hemma 15.30.

Tyresö Hanviken Hockey–AIK 2–6 (2–3, 0–2, 0–1)

U18 regional öst herr, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (2.05) Victor Kumpulainen (Samuel Barthelson, Carl Norrbin), 1–1 (2.35) Max Andersson (Millian Virkkunen, Emil Perving), 1–2 (5.18) Alfred Ridal (Rasmus Kennlöv), 2–2 (10.06) Vilmer Smedmark (Neo Reimdal, Jonathan Thyselius), 2–3 (12.11) Alfred Ridal (Manne Arwenhed).

Andra perioden: 2–4 (28.39) Alexander Hedberg Bouveron (Elliot Östervall Lewis, Neo Nordstrand Jansson), 2–5 (32.48) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 2–6 (57.20) Rasmus Kennlöv.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 1-0-4

AIK: 5-0-0

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Flemingsbergs IK, borta, 19 oktober

AIK: Sollentuna HC, hemma, 19 oktober