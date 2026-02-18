AIK vann på hemmaplan mot Täby

AIK-seger med 5–1 mot Täby

Rasmus Kennlöv avgjorde för AIK

Femte segern för AIK

AIK vann mötet i U18 Nationell norra på hemmaplan mot Täby, med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1).

AIK–Täby – mål för mål

Christian Furuvik gav AIK ledningen efter sex minuters spel efter förarbete från Neo Nordstrand Jansson och Rasmus Kennlöv. Laget gjorde 2–0 efter 9.02 när Rasmus Kennlöv slog till på passning från Neo Nordstrand Jansson.

Efter 15.04 i andra perioden nätade Victor Kumpulainen framspelad av Walter Lundgren och Arvid Ermeskog och gjorde 3–0.

Mark Gushchin reducerade för Täby efter 1.49 in i tredje perioden med assist av Ludvig Langermo Neuman och Marks Gusevs. Men mer än så orkade Täby inte med. 7.54 in i tredje perioden satte Tobias Pärmeteg pucken på straff och ökade ledningen. AIK avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.39 kvar att spela genom Vidar Liljeblad.

AIK ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Täby är på nionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. AIK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IFK Täby HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har AIK Almtuna hemma i Ulriksdals IP, lördag 21 februari 12.00. Täby spelar hemma mot Brynäs torsdag 19 februari 19.00.

AIK–Täby 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (6.52) Christian Furuvik (Neo Nordstrand Jansson, Rasmus Kennlöv), 2–0 (9.02) Rasmus Kennlöv (Neo Nordstrand Jansson).

Andra perioden: 3–0 (35.04) Victor Kumpulainen (Walter Lundgren, Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 3–1 (41.49) Mark Gushchin (Ludvig Langermo Neuman, Marks Gusevs), 4–1 (47.54) Tobias Pärmeteg, 5–1 (58.21) Vidar Liljeblad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Täby: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Almtuna IS, hemma, 21 februari 12.00

Täby: Brynäs IF, hemma, 19 februari 19.00