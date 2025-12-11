AIK segrade mot Almtuna i U18 regional öst topp 6 herr

AIK vann med 5–3 mot Almtuna

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Rasmus Kennlöv avgjorde för AIK

Det blev AIK som vann på hemmaplan mot Almtuna i U18 regional öst topp 6 herr. 5–3 (2–1, 2–2, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

AIK–Almtuna – mål för mål

AIK startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Christian Furuvik och Carl Norrbin innan Almtuna svarade och gjorde 2–1 genom Melker Halvarsson.

AIK inledde andra perioden med att göra 3–1 genom Arvid Ermeskog innan Almtuna svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Melker Halvarsson för efter 18.02.

I slutminuterna var det dock AIK som tog greppet. Rasmus Kennlöv gjorde 4–3 efter 18.13, på pass av Christian Furuvik och Sixten Zakrisson.

11.54 in i tredje perioden satte Linus Sundberg pucken framspelad av Victor Kumpulainen och ökade ledningen. 5–3-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången betyder att AIK slutar på tredje plats i tabellen och Almtuna på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

AIK–Almtuna 5–3 (2–1, 2–2, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (6.07) Christian Furuvik (Manne Arwenhed), 2–0 (11.39) Carl Norrbin (Linus Sundberg), 2–1 (14.02) Melker Halvarsson (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, Robin Wallmark Holmström).

Andra perioden: 3–1 (34.33) Arvid Ermeskog (Carl Norrbin, Victor Kumpulainen), 3–2 (34.49) Carl Holmer (Jack Wernerson, Adrian Ersoy), 3–3 (38.02) Melker Halvarsson, 4–3 (38.13) Rasmus Kennlöv (Christian Furuvik, Sixten Zakrisson).

Tredje perioden: 5–3 (51.54) Linus Sundberg (Victor Kumpulainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 5-0-0

Almtuna: 0-0-5