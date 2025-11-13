AIK besegrade Täby efter Walter Lundgrens dubbel
- AIK vann med 4–2 mot Täby
- Walter Lundgren gjorde två mål för AIK
- Andra raka segern för AIK
Det blev AIK som gick segrande ur mötet med Täby i U18 regional öst topp 6 herr på hemmaplan, med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1).
AIK tog därmed andra raka segern, efter 7–1 mot Huddinge IK i premiären.
Walter Lundgren tvåmålsskytt för AIK
Den första perioden slutade 0–0. Efter 1.33 i andra perioden gjorde Täby 0–1 genom Max Halfvards.
Därefter fixade AIK:s Carl Norrbin och Walter Lundgren att laget vände underläge till ledning med 2–1. AIK utökade ledningen genom Walter Lundgren som gjorde sitt andra mål efter 7.07 i tredje perioden.
Täby reducerade dock till 3–2 genom Ruben Palmers med 4.46 kvar att spela av perioden.
AIK kunde dock avgöra till 4–2 med tre sekunder kvar av matchen genom Rasmus Kennlöv.
När lagen möttes senast vann IFK Täby HC med 4–3 efter förlängning .
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter AIK SSK U18 i Ulriksdals IP 14.00. Täby tar sig an Almtuna borta 11.15.
AIK–Täby 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)
U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP
Andra perioden: 0–1 (21.33) Max Halfvards (Vincent Bäckdahl), 1–1 (24.16) Walter Lundgren (Arvid Ermeskog), 2–1 (26.49) Carl Norrbin.
Tredje perioden: 3–1 (47.07) Walter Lundgren (Neo Nordstrand Jansson), 3–2 (55.14) Ruben Palmers (Olle Fredén Ericsson, Malte Jansson), 4–2 (59.57) Rasmus Kennlöv.
Nästa match:
AIK: Södertälje SK, hemma, 16 november
Täby: Almtuna IS, borta, 16 november
