6–2-seger för Örebro Hockey J18 – besegrade Grums

Örebro Hockey J18 segrade – 6–2 mot Grums

Lexus Zahn matchvinnare för Örebro Hockey J18

Andra raka segern för Örebro Hockey J18

Örebro Hockey J18 segrade mot Grums hemma i Behrn Arena i U18 regional väst herr. 6–2 (2–0, 4–1, 0–1) slutade matchen på fredagen.

Örebro Hockey J18 har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Leksand i premiären.

Örebro Hockey J18–Grums – mål för mål

Örebro Hockey J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

4.19 in i tredje perioden slog Lukas Owesten till på pass av David Palm och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Grums.

Lexus Zahn gjorde två mål för Örebro Hockey J18 och spelade dessutom fram till två mål, Hampus Löfsäter stod för två mål och ett assist och Anton Hellgren hade tre assists.

Örebro Hockey J18 möter Färjestad i nästa match borta söndag 21 september 13.00. Grums möter samma dag Brynäs hemma.

Örebro Hockey J18–Grums 6–2 (2–0, 4–1, 0–1)

U18 regional väst herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.18) Lexus Zahn (Hampus Löfsäter, Anton Hellgren), 2–0 (10.39) Hampus Löfsäter (Anton Hellgren, Lexus Zahn).

Andra perioden: 3–0 (23.26) Lexus Zahn (Anton Hellgren), 3–1 (25.35) Valter Kammarbo, 4–1 (33.09) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist), 5–1 (34.50) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon), 6–1 (35.50) Hampus Löfsäter (Mio Kåberg, Lexus Zahn).

Tredje perioden: 6–2 (44.19) Lukas Owesten (David Palm).

Nästa match:

Örebro Hockey J18: Färjestads BK, borta, 21 september

Grums: Brynäs IF, hemma, 21 september