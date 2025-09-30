4–1-seger för Timrå IK U18 mot Sundsvall

Timrå IK U18 segrade – 4–1 mot Sundsvall

Alvin Svanlund matchvinnare för Timrå IK U18

Fjärde raka nederlaget för Sundsvall

Timrå IK U18 segrade borta i Brandcode Center mot Sundsvall i U18 regional norr herr. 1–4 (0–0, 1–2, 0–2) slutade matchen på tisdagen.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson:

– Idag är jag extra stolt över lugnet laget lyckas behålla matchens samtliga 60 minuter. Derbyna är alltid svårspelade och även om inte rätta derbykänslan infann sig utan det var två nervösa lag och vi kom aldrig riktigt upp i rätta nivån.

I och med detta har Sundsvall fyra förluster i rad.

Sundsvall–Timrå IK U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Sundsvall gjorde 1–0 genom Hugo Müller efter 4.16 i andra perioden.

Därefter fixade Timrå IK U18:s Alvin Svanlund och William Sörbrand att laget vände underläge till ledning med 1–2. I tredje perioden gjorde Timrå IK U18 1–3 efter 9.31 genom Lucas Brauer framspelad av Albin Klar och Alvin Svanlund. Och med bara 5 sekunder kvar satte Vincent Landin Bray avgörande 1–4 på pass av William Sörbrand.

Sundsvall har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Timrå IK U18 har åtta poäng.

Sundsvall tar sig an Piteå i nästa match borta lördag 4 oktober 16.00. Timrå IK U18 möter samma dag 15.30 Skellefteå AIK U18 borta.

Sundsvall–Timrå IK U18 1–4 (0–0, 1–2, 0–2)

U18 regional norr herr, Brandcode Center

Andra perioden: 1–0 (24.16) Hugo Müller (Elias Sitter), 1–1 (27.59) William Sörbrand, 1–2 (32.53) Alvin Svanlund (Albin Klar).

Tredje perioden: 1–3 (49.31) Lucas Brauer (Albin Klar, Alvin Svanlund), 1–4 (59.55) Vincent Landin Bray (William Sörbrand).

Nästa match:

Sundsvall: Piteå HC, borta, 4 oktober

Timrå IK U18: Skellefteå AIK, borta, 4 oktober