4–1-seger för Leksand mot BIK Karlskoga

Leksand vann med 4–1 mot BIK Karlskoga

Hugo Altörn avgjorde för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Leksand segrade hemma i Tegera Arena mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på onsdagen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander:

– Vi tycker att vi gör en bra prestation sett över 60 minuter, vi behöver bli mer kaxiga i spelet med puck, vilja ta pucken mot mål och vinna närkamperna framför offensiv kasse. Vi tar med oss bra saker från matchen inför söndag.

Leksand–BIK Karlskoga – mål för mål

Leksand startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Albin Kihlman och Hugo Altörn innan BIK Karlskoga svarade och gjorde 2–1 genom Wilmer Olmats. Efter 4.35 i andra perioden slog Leonard Torgner till på pass av Kalle Almqvist och Elvis Langvardt och gjorde 3–1. 17.17 in i tredje perioden slog Pax Kleffner till framspelad av Albin Kihlman och Eliaz Sjökvist och ökade ledningen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Leksand med 4–3.

Lagen möts igen 30 november i Nobelhallen.

I nästa match, söndag 23 november möter Leksand Brynäs borta i Monitor ERP Arena 15.00 medan BIK Karlskoga spelar borta mot Mora 13.00.

Leksand–BIK Karlskoga 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (5.02) Albin Kihlman (Eliaz Sjökvist, Pax Kleffner), 2–0 (15.29) Hugo Altörn (Loui Karlsson, Leonard Torgner), 2–1 (16.03) Wilmer Olmats (Lucas Svensson, Wiliam Nilsson).

Andra perioden: 3–1 (24.35) Leonard Torgner (Kalle Almqvist, Elvis Langvardt).

Tredje perioden: 4–1 (57.17) Pax Kleffner (Albin Kihlman, Eliaz Sjökvist).

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, borta, 23 november

BIK Karlskoga: Mora IK, borta, 23 november