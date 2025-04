Därför valde stortalangen Timrå: ”Pratade med båda lagen”

Eddie Genborg valde att lämna Linköping för Timrå trots stort förtroende i LHC. Nu ska talangen åka iväg på U18-VM – innan det är dags för att dra igång nästa säsong i sin nya klubb.

– Jag pratade lite med båda lagen. Det kändes spännande och jag gjorde det valet, säger 17-åringen om sitt klubbval.

Eddie Genborg valde Timrå – där han kommer få Olli Jokinen som tränare.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

Med 28 SHL-matcher och två mål i SHL var Eddie Genborg ett av de stora utropstecknen under den gångna säsongen. Forwarden kom fram som en raket i Linköping och imponerade på samtliga.

Även i landslaget har han blivit en given del. Där han nästa vecka kommer vara en av spelarna som jagar ett svenskt guld i Texas i U18-VM.

– Det ska bli riktigt kul. Jag tycker guld ska vara målsättningen. Det är det vi ska ha och det är det vi strävar efter, säger talangen.

Under landslagssäsongen har Genborg spelat i allt från en första till en fjärde kedja. När det nu vankas VM återstår det att se var i laguppställningen han kommer att spela.

– Jag har haft lite olika roller upp och ner i lineup:en. Men jag är mer av en powerforward och det är så jag ska spela. Det är den spelstilen jag haft hela tiden och jag försöker bara spela på mina styrkor.

Är en retsticka: ”De blir irriterade på det”

Eddie Genborg är också en fysisk spelare som är bra på att komma in under skinnet på motståndarna. Något vi har sett både i landslaget och i SHL

Just att komma in under skinnet på motståndarna, är det något du jobbar mycket på?

– Njae, jag försöker bara egentligen ligga nära och smälla på. De blir irriterade på det, säger 17-åringen med ett leende.

I J20 Nationell stod forwarden för 19 mål och 34 poäng på 28 matcher. Även i landslaget har det varit en produktiv säsong med tolv poäng på 20 matcher.

Eddie Genborg gjorde sitt första SHL-mål i Linköping.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Där han alltså även fått komma upp och bidra i SHL.

– Det har varit riktigt kul, faktiskt. Att få chansen i SHL, ändå göra det bra och sen få göra mål också. Det är kul. Så klart blir det annorlunda mot juniorhockeyn. De är mycket starkare och så men det har bara varit kul.

Eddie Genborg valde Timrå

Efter säsongen stod det också klart att Eddie Genborg inte blir kvar i Linköping. Forwarden har istället valt att skriva på för seriekonkurrenten Timrå.

Kan du utveckla det beslutet?

– Jag pratade lite med båda lagen. Det kändes spännande och jag gjorde det valet. Det ska bara bli kul, jag längtar efter att få komma dit.

I Timrå kommer han också att bli tränad av Olli Jokinen. Den finska spelarikonen som numer är en profilstark tränare i SHL.

– Ja, jag har haft några samtal med honom. Vi pratade lite om hur det är däruppe och det känns bra. Han ser mig som en tvåvägsspelare och jag är lite mer av en powerforward och det är väl det han tycker också.