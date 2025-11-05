Uttagen i landslaget – som underårig: ”Nästa steg”
Förra året var det Ebba Hesselvall. Nu är det Elsa Blårand, Moa Stridh och Tilia Lindgren. För hockeysverige.se förklarar nu förbundskapten, Andreas Karlsson, beslutet att ta ut de dubbelt underåriga i U18-landslaget.
– Man vill inte jäkta fram någonting, men hitta den nivå som är bäst för hennes utveckling, säger Karlsson till hockeysverige.se om Lindgren.
KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)
När Andreas Karlsson presenterade sin trupp till U18-landslagets samlingen i Tjeckien, 3–7 november, fanns både Moa Stridh och Tilia Lindgren med. Detta trots att båda spelare är födda 2010 – två år senare än de äldsta i laget. Några dagar senare tillkom även Elsa Blårand – från samma kull.
Gemensamt för trion är att de redan fått speltid i SDHL, samtidigt som de egentligen har åldern inne för att spela TV-pucken.
Hockeysverige.se bevakade turneringen på plats i Kalmar och bad förbundskapten ge sin syn på Västerbottens spetsforward, som utmärkte sig redan 2024.
– Om jag tittar på den här matchen (kvartsfinalen) så tycker jag att hon spelar mer av ett lagspel, börjar Andreas Karlsson berätta om Tilia Lindgren.
– Alltså att hon tar ansvar åt båda hållen och gör det jobbet. Det är något som är viktigare ju äldre man blir. I fjol var det kanske mer spel själv med pucken. Där ser jag en skillnad nu, fortsätter han.
Lindgren och Västerbotten blev utslagna av Stocholm redan i kvartsfinalen, men 15-åringen avslutade ändå turnering som poängbästa spelare. Något även Ebba Hesselvall gjorde i fjol för Södermanland då hon på sätt och vis visade vägen för dessa tre.
Brynäs stortalang blev precis som Blårand, Stridh och Lingren uttagen i U18-landslaget som dubbelt underårig. Ett beslut som senare gav spel i JVM.
– Sen om man tittar över hennes säsong (Tilia Lindgrens) så är det en spets som sticker ut. Hon har ett jättefint skott, är stark på pucken och spelar ganska moget nu – dels när hon spelar i SDHL (med Skellefteå), men även när hon spelar med killarna i U16 och i NDHL med Björklöven. Hon har startat säsongen på ett jättebra sätt och jobbar väldigt hårt, blockar skott med mer. Det ser vi nu. Jag tycker att hon har tagit kliv från fjolåret, säger Karlsson.
Karlsson förklarar beslutet: ”Nästa steg”
Förbundskaptenen fortsätter om beslutet att ta ut Tilia Lindgren i U18-landslaget redan nu.
– Någonstans handlar det om att utmana. Man vill inte jäkta fram någonting, men hitta den nivå som är bäst för hennes utveckling. Jag tror att nästa steg blir just att sätta i kontext mot U18 med internationellt motstånd, precis som jag sa gällande Ebba Hesselvall för ett år sedan. Vi tar inte spelarna mot landslaget innan de är inne i U16-åldern, men när man börjar komma in i landslagsprogrammet blir man uttagningsspar.
– Nu har vi tagit ut två 10:or för att… någonstans handlar det om en konkurrenssituation och en tävling, att man ska tävla om att få ta på sig den gulblåa matchdräkten.
Till det hela hör att de senaste kullarna på flicksidan har producerat spelare med en annan typ av spets. En analys som Karlsson instämmer i.
– Absolut, det finns jättemånga. Nu när jag ser matcherna här då, men även när jag såg kvalspelet nere i Ulricehamn. Man ser att det finns jättemånga spelare som sticker ut och har jättemycket spel i sig, vilket vi försöker titta på, säger förbundskaptenen och fortsätter:
– Det är inte bara om man gör mycket mål eller poäng eller så. I en del matcher kan det fortfarande vara lite skillnad mellan lagen, men jag tycker att det kommer fram spelare och att det börjar se bättre ut i TV-pucken. Det blir mer ett lagspel, och inte lika mycket en mot en.
Spelschema U18-landslaget
Onsdag 5 november
15.00 Finland-Sverige – förlust 4–5 (Läs mer här)
Torsdag 6 november
16.00 Tjeckien-Sverige
Fredag 7 november
13.00 Sverige-Finland
Trupp U18-landslaget
Målvakter
1. Elin Löwenadler, Karlskrona
35. Meja Engelin, Frölunda
Backar
2. Elsa Blårand, Linköping HC
3. Selma Karlsson, Brynäs
4. Malva Lindgren, HV71
5. Emma Johnson, Linköping
8. Svea Nordqvist, Brynäs
16. Tillie Ytfeldt, Brynäs
26. Nova Stålnacke, Skellefteå AIK
Forwards
11. Miranda Lindström, MoDo
12. Tilde Grillfors, Brynäs
15. Edith Larsson Örnkloo, Luleå
17. Tilia Lindgren, Björklöven
18. Matilda Österman, Brynäs
19. Ida Melin, Brynäs
20. Inez Nygren, Luleå
22. Maja Stäring, Frölunda
24. Ebba Hesselvall, Brynäs
25. Nellie Norén, Färjestad
27. Maja Åkerlund, MoDo
28. Nova Åberg, SDE
29. Moa Stridh, Frölunda
