Möt HV71:s nya storlöfte – som redan är dubbel mästare

Olle Sandberg vann förra året U16-SM som underårig med HV71 – och var då också poängbäst av alla. Nu har talangen även vunnit TV-pucken med Småland – och fått blodad tand för titlar.

– Det hade varit kul att göra en back-to-back där, säger 15-åringen om vad som väntar härnäst.

Olle Sandberg är på väg fram i HV71. Foto: Martin Jansson & Bildbyrån.

I våras klev Olle Sandberg fram och vann U16-SM med HV71. Samtidigt som han var poängbäst i turneringen, trots att han alltså var ett år yngre än sina motståndare. I helgen stod han återigen som mästare, det efter att ha vunnit TV-pucken med Småland.

En turnering som de plockade hem på hemmaplan i Kalmar. Det mycket tack vare sin förstacenter som också klev fram med 19 poäng på åtta matcher och kom tvåa i poängligan.

– Otroligt skönt. Vi hade ett riktigt bra gäng så det är jätteskönt, säger Sandberg.

Förra året var pappa Magnus tränare i Småland, som även då gick hela vägen. Sandberg är också en riktig hockeyfamilj där båda de äldre bröderna spelar hockey på hög nivå. Vincent Sandberg är just nu i Mora samtidigt som Alexander Sandberg spelar i Hockeyettan för Mörrum.

– Det är så klart skönt att han inte behöver vara coach utan vi kan vinna ändå. Det är gött, jag får mycket hjälp av brorsorna. Jag får mycket tips och mycket stöttning.

Hyllar radarpartnern: ”Otroligt bra”

Många av tiorna i Småland hör också hemma i HV71 till vardags. Där Olle Sandberg har varit en spelare som det har pratats om länge i föreningen, inte minst efter fjolårets succé, där han även fick känna på spel i U18-laget.

– Det känns bra i HV. Vi har ett bra lag i år och så. Det är bara att fortsätta framåt, säger 15-åringen om sin resa i HV71.

Vad är dina stora styrkor som spelare?

– Jag försöker alltid stämpla in och göra jobbet. Sen har jag bra medspelare bredvid mig, som Alvudd till exempel.

Ja, just Filip Alvudd och Olle Sandberg var nog faktiskt det bästa radarparet i hela i TV-pucken. De båda ledde Smålands offensiv och klev fram inte minst i finalen. Båda spelar också tillsammans i HV71 till vardags.

– Han är otroligt bra. Han hittar en även om man kanske inte är öppen hela tiden. Så sätter han lägena han får, så det är kul.

Olle Sandberg om nästa mål i HV71: ”Back-to-back”

Med sin kraftfulla spelstil och fina teknik var Olle Sandberg ostoppbar på den här nivån. I TV-pucken var det alltså bara Gästriklands Leon Roos som gjorde fler poäng. Och förra året klev han alltså fram med åtta mål och fem assist på åtta matcher i U16-SM.

Är det någon spelare du kollar extra på och försöker likna?

– Ja, det är väl Connor McDavid, hans åkning och hans tryck i grejerna.

Efter TV-pucken väntar nu en fortsättning i HV71. Där den unga talangen, som har fått smak på titlar, drömmer om nya framgångar.

– Vinna U16-SM i år kanske. Det hade varit kul att göra en back-to-back där.