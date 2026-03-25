Nya piken: ”Kollat mycket när jag gjort mål”

Första kvartsfinalens avgörande följdes av ett älg-hån från Luleås Anton Levtchi. Idag, när Frölunda klev ifrån tidigt, tog Filip Cederqvist tillbaka målgesten.

– De verkar ha kollat mycket när jag gjort mål, pikar han sedan i TV4.

Filip Cederqvist blängde mot Anton Levtchi i Luleå-båset efter sitt mål. Foto: TV4 och Bildbyrån.

”Det var för att Levtchi härmade Cederqvists målgest, den där älgmålgesten, så blev de kränkta över det.”

När Isac Hedqvist summerade känslorna från första kvartsfinalen mot Frölunda var det så det lät i NSD. Detta efter att Anton Levtchi höjt temperaturen i SM-slutspelet genom att håna Filip Cederqvist efter 3–2-avgörandet. Idag, onsdag, när match två kom igång, blev det tydligt att en hel del irritation satt kvar.

Frölunda rivstartade med två mål på 15 minuter, och Cederqvist var högst involverad. Det andra, en styrning från 25-åringen, följdes dessutom av att han tog tillbaka målgesten, innan en arg blick riktades mot Luleå-båset.

– Luleå kommer ut hårt. Det fysiska spelet är bra, men med puck tyckte jag att vi kunde gjort det bättre, säger han sedan i TV4 i pausen.

TV4: Sen ska man inte reta upp skogens konung, älgen…

– Nej, det är inget jag bryr mig om. Jag fokuserar på mitt och mitt lag. En match i taget, det är en lång serie, svarar Cederqvist och fortsätter.

– Det är en bra målgest. Jag vet inte, de verkar ha kollat mycket när jag gjort mål, eftersom de har bra koll på den. Men ja, det är roligt.

När pucken skulle släppas för andra perioden var sedan Cederqvist och Levtchi irriterade på varandra.

