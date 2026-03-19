Malmö rasade över att Djurgårdens segermål godkändes i tisdags.

I kväll fick då Malmö ett mål bortdömt för en liknande situation.

– Jag förstår att Malmö är förbannade efter situationen senast, men ett fel kan man inte kompensera med ytterligare ett fel, säger TV4-experten Sanny Lindström..

Domarna dömde bort Fredrik Händemarks mål, vilket ledde till upprorskänsla i Malmö Arena.

I tisdags vann Djurgården mot Malmö i den första åttondelsfinalen efter ett mycket kontroversiellt avgörande. David Blomgren stod i målgården, precis framför Malmö-målvakten Oskar Blomgren, när Anton Frondell sköt in 3-2 i förlängningen. Domarna hänvisade till att David Blomgren hela tiden var i rörelse samt att det ”inte var någon relevant kontakt”. Dagen efter gick däremot SHL ut och pudlade och sade att målet borde ha blivit bortdömt.

Med den bakgrunden gick lagen in till torsdagens andra åttondelsfinal, där Djurgården har chansen att säkra avancemang till kvartsfinal vid seger. Då tog Malmö ledningen tidigt sedan Filip Björkman gjort 1-0 efter två och en halv minut. Senare i perioden trodde också Malmö att de hade gjort 2-0, men den här gången dömdes målet bort.

Fredrik Händemark stod parkerad framför Magnus Hellberg i DIF-kassen. Händemark stod i målgården och hade kontakt med Hellberg när pucken kom till honom. Händemark snurrade runt Hellberg och lade in pucken i mål till stort jubel i Malmö Arena. Domarna var dock snabba med att kontakta situationsrummet för att videogranska målet.

– Om vi säger så här, jag hade nog dömt bort det om det hade varit innan i tisdags. Dömer de mål i tisdags då är det nästan så att de ska göra det nu också, men då har de å andra sidan gått ut och sagt att det var felaktigt, säger TV4:s expertkommentator Joel Lundqvist och fortsätter:

– I min bok ska de döma bort det här. Han står så pass långt in och stör Hellberg där. Han står något steg för långt in. De ville själva inte ha det målet godkänt i tisdags, då ska det inte vara godkänt här heller.

Ilska i Malmö: ”Talar sitt tydliga språk”

Efter en kortare granskning dömer domarna bort målet vilket ledde till att det blev rejält irriterat på läktarna. Malmö-publiken visade sitt missnöje mot beslutet och det blev visselorkan och höga burop i arenan.

– Jag vet inte vad jag ska säga om detta, men känslorna i arenan talar sitt tydliga språk, säger TV4-kommentatorn Åke Unger.

TV4-experten Sanny Lindström menar dock att det var ett korrekt domslut.

– När vi ser kameran ovanifrån är det ganska tydligt att Händemark är inne i målgården. Bara för att man gjorde fel senast, kan man inte göra fel här igen för att kompensera. Det där är ett solklart bortdömt mål. Jag förstår att Malmö är förbannade efter situationen senast, men ett fel kan man inte kompensera med ytterligare ett fel, säger Lindström.

Det blev sedan inga fler mål i första perioden, men det blev heta känslor mellan lagen innan paus.

Malmö vann sedan matchen med 2-1 för att tvinga fram ett avgörande i serien på lördag.

