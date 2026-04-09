Lyfter fram nyckeln: ”Ger Luleå chansen att vinna”

SHL-legendaren Joel Lundqvist var på plats för TV4:s räkning och såg den sju perioder långa matchen mellan Skellefteå och Luleå i match ett.

Nu ger han sin bild av den rekordlånga matchen – och hur han ser på fortsättningen.

Dessutom ger han nyckelfaktorn som behöver fungera om Luleå ska ta sig till final, Mattues Ward.

– Det kommer också krävas att han är på den här nivån om Luleå ska rubba Skellefteå. Det ger Luleå chansen att vinna matcherna, säger han till Hockeysverige.se.

Första semifinalen mellan rivalerna Skellefteå och Luleå avgjordes först i sjunde perioden. Klockan hade då närmat sig midnatt och det blev hemmalaget Skellefteå som till slut avgjorde ”nattinén”. För TV4:s räkning och mellan båsen för att följa matchen hittade vi tidigare storspelaren, Joel Lundqvist, som ändå var ganska pigg då hockeysverige.se fick en intervju med honom på onsdagsförmiddagen.



– Jag känner av det, men det var bara att snabbt lägga det i perspektiv – att jag inte spelade, skrattar Joel Lundqvist och fortsätter:

– Jag var nog betydligt piggare än spelarna, men klart att det kändes. Jag var i säng efter ett. Sedan kan jag inte sova så länge på morgnarna så jag kände att det var lite dagen efter en urladdning. Det blev dessutom en historisk kväll.



Hur sammanfattar man den här matchen som kom att bli den längsta i elitserien/SHL:s historia?

– Det var en intensiv inledning och man slås av det när man får jobba nära isen, vi hade studion precis vid rinkside, att det var en snabb och intensiv hockey. Sedan var det mycket kamp och stunder där det inte var superklara målchanser. Det går alltid i vågor när det blir en så här lång övertid.

– Kul att fått vara på plats i den här prestigesemifinalen som det ändå är och att det dessutom blev en historisk match.

Lyfter fram målvakten: ”Imponerande”

Om du ser till lagets prestation över drygt sex perioder, hur ser du på den?

– Det gick, som sagt var, lite i vågor med intensitet och så vidare. Det blev lite som känslan var på förhand, att Skellefteå skulle driva mycket av spelet och ha mer puck.

– Jag tycker ändå Luleå till stora delar försvarade sig rätt bra. Sedan blev sekvenserna i egen zon lite för långa för Luleå så dom inte alla gånger hade orken att gå till attack. Det blev mer att man hade ett bra försvarsspel och tappade då kanske lite det offensiva spelet med tanke på att dom fastnade länge i egen zon.

– En förväntad matchbild där Skellefteå drev spelet, Luleå försvarade sig bra och stundtals hade ett bra omställningsspel ändå. En jämn match även om Skellefteå drev spelet.

Matteus Ward stod för en jätteinsats trots förlust mot rivalen.

Det var två spelare som var på isen samtliga minuter som matchen varade, målvakterna Matteus Ward i Luleå och Strauss Mann i Skellefteå.



– Imponerande självklart. Strauss Mann var bra, absolut, med Matteus Ward fick komma upp riktigt stort flera gånger om och göra några riktigt vassa räddningar. Bland annat när Skellefteå hade några två mot ettor.

– Han har fortsatt med det fina spelet han hade i kvartsfinalserien. Det kommer också krävas att han är på den här nivån om Luleå ska rubba Skellefteå. Det ger Luleå chansen att vinna matcherna. Fast man inte är spelförande har man ett målvaktsspel som är där. Klart att det är en styrka.

”Man kände av att det var hett”

Du stod mellan båsen, hur hett var det mellan lagen?

– Man kände av att det var hett, men lagen hade ändå disciplin. Det var några sekvenser där spelarna munhugges, absolut, men jag tror också att dom har med sig att man inte får dra på sig något onödigt som kostar laget någonting.

– Jag tycker att det var ganska kontrollerat, men ändå fanns det känslor där utan att någon tappade det fullständigt. Man kände av att det var slutspel, men ingen som ballade ur på något sätt.

Skellefteås segerjubel i den sjunde perioden gick inte att ta miste på.

Domarna hamnar ofta i skottgluggen i ett slutspel, men Joel Lundqvist tycker att man ska lägga fokuset mer på spelet i stället.



– Klart att det alltid går att hitta grejer som att det kunde varit någon utvisning här och var åt båda hållen. Så är det alltid och kommer alltid vara så.

– Jag fokuserar hellre på spelet, men absolut finns det sekvenser som domarna i efterhand velat döma på annat vis.

– Fokusera på spelet. Sedan kommer det bli grejer. Ibland stora grejer, absolut, men det är en del av spelet och det går fort där ute.



Hur mycket tror du den här långa matchen och även tidigare förlängningar lagen framåt i slutspelet?

– Klart att Luleå har några fler perioder i benen. Sedan fick dom några extra dagar ledigt som har varit otroligt värdefullt. Hade Luleå klivit direkt vidare från match sju då hade det varit en klar nackdel.

– Nu fick man ändå dom här extra dagarna ledigt och återhämtningen. På kort sikt tror jag inte det påverkar, men på längre sikt, om man ska gå ännu längre, kommer det kännas. Här och nu tror jag det är ganska likvärdigt med tanke på återhämtningen Luleå fick.



Vilka förväntningar har du på kvällens match?

– Jag tror att matchbilden kommer vara liknande som senast. Att Skellefteå är mer spelförande. Samtidigt tror jag att Luleå vill få lite snabbare stopp i egen zon, kortare sekvenser.

– Där tror jag Luleå kommer fokusera och lyfta upp sitt offensiva spel lite mer. Jag tror ändå att det är Skellefteå kommer driva mer i det offensiva, avslutar Joel Lundqvist.