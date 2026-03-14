Galna streckdramat: De går direkt till kvartsfinal

Det var uppbäddat för stor dramatik inför den sista SHL-omgången. Fyra lag låg på 77 poäng, där två av dem i Luleå och Färjestad mötte varandra.

Vi kan nu summera säsongen med att Färjestad och Brynäs går till kvartsfinal – samtidigt som Luleå och Malmö tvingas spela åttondelsfinal.

Brynäs och Färjestad är klara för kvartsfinal i SM-slutspelet.

Luleå och Malmö förlorade i sista omgången. Samtidigt vände Brynäs och tog poäng mot HV71, något som räckte för att lösa en sjätteplats för dem. Det efter att ha kommit tillbaka från ett 3-1-underläge i den tredje perioden.

Samtidigt hade Malmö stora problem med Frölunda på bortaplan och var aldrig riktigt nära att ta poäng i den matchen.

Luleå och Färjestad möttes uppe i norr. Där var det Färjestad som drog det längsta strået och vann med 3-1. Det efter mål av Jack Berglund och August Bergkvist, där den sistnämnda satte 2-1-målet i den tredje perioden.

Färjestad slutar därmed femma på åtta poäng.

Åttondelsfinalerna

Malmö – Djurgården

Luleå – Örebro

Där de fetstilade lagen har hemmaplansfördel men börjar på bortaplan på tisdag. Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre.

Kvartsfinalerna

Skellefteå – mot lägst rankade laget från play in

Frölunda – mot näst lägst rankade laget från play in

Växjö – Brynäs

Rögle – Färjestad

Kvartsfinalerna spelas i bäst av sju och drar igång när åttondelsfinalerna är avslutade.