I den första semifinalen hamnade Rögle också i ett 0-3-underläge men vände för att vinna med 5-3 mot Växjö.

Nu berättar laget om faktorerna bakom den mentala styrkan som ligger till grund för vändningarna.

− Jag är jätteimponerad av att vi hittar den kraften, säger Dan Tangnes.

− Vi var ganska tydliga i omklädningsrummet att det här räcker inte, säger Daniel Zaar.

Dan Tangnes och Daniel Zaar berättar om faktorerna bakom Rögles starka vändningar i slutspelet. Foto: Bildbyrån (Montage)

Räkna aldrig bort Rögle BK.

Det har vi fått lära oss i SM-slutspelet 2026 så här långt. I kvartsfinalen mot Färjestad tappade de en 5-0-ledning till förlust 5-6 i den andra matchen och hamnade sedan i ett 0-3-underläge i serien. Det är två faktorer som skulle ha knäckt de flesta andra lagen. Men inte Rögle. I stället lyckades de vända på steken och göra det ”omöjliga” genom att bli historiska som det första laget i svensk hockeyhistoria att vända 0-3 till 4-3 i en slutspelsserie.

Ny vändning av Rögle: ”Det är starkt av oss”

I den första semifinalen mot Växjö under onsdagskvällen visade de prov på sin förmåga att resa sig återigen. Växjö tog ledningen med 3-0 i ett kokande Vida Arena och det är en ledning som stabila Växjö aldrig brukar tappa, speciellt hemma. Rögle lyckades dock komma tillbaka till 3-3 på bara några minuter och i den tredje perioden avgjorde de också matchen sedan lagkaptenen Anton Bengtsson skjutit 3-4. Rögle vann sedan matchen med 5-3 och stod för ännu en imponerande vändning.

− Det är starkt. Någonstans tycker jag att vi kommer ut riktigt bra i andra perioden även fast de får tre mål på oss där. De får några studsar med sig, några individuella prestationer som är bra, men jag tycker ändå att vi kommer ut väldigt bra där. Sedan kontrollerar vi tredje på ett bra sätt. Det är starkt att kunna vända på det, säger Daniel Zaar efter segern i match ett.

Vad var det som sades i gruppen efter att ni hamnade i 3-0-underläget?

− Det var mer bara att vi skulle fortsätta. Det är klart att efter första perioden är vi inte nöjda, jag tycker att vi gör en ganska dålig första period. Då var vi ganska tydliga i omklädningsrummet med att det här räcker inte. Just när de får 1-0, 2-0 och sedan 3-0 så handlar det mer bara om att hålla humöret uppe och fortsätta spela hockey. Jag tycker att vi pressar på väldigt bra, säger Zaar och förklarar att det är hela gruppen som tar ton snarare än bara några få spelare:

− Just nu tycker jag att vi har extremt många ledare. Det är många som har varit med länge och som har spelat många slutspelsmatcher. Det är svårt att peka ut några specifika spelare utan det är hela gruppen som har drar åt rätt håll.

Faktorerna bakom styrkan: ”Det kan vi dra nytta av”

Huvudtränaren Dan Tangnes var hjärnan bakom den historiska vändningen mot Färjestad. Nu fick han återigen se sitt lag stå för en stark vändning och han är då full av beundran för sitt lag.

− Jag hoppas någonstans att, att vi kunde vända kvartsfinalen, ger oss ett kollektivt självförtroende att det går att göra igen. Jag var väldigt imponerad att vi klarade av att göra det efter andra matchen mot Färjestad när vi tappade 5-0-ledningen. Men det är väl lite så slutspel är också, att klara av att vara i nuet och lägga åt sidan vad det står på tavlan. Man ska möta varandra länge och vi får utgå från att det kommer bli sju matcher. Då gäller det att göra rätt saker, det man framför sig hela tiden oavsett vad det står på tavlan. Då kan det svänga åt båda hållen. Jag är jätteimponerad såklart av att vi hittar kraft och har lite studsar och tur som gör att vi kan komma tillbaka in i matchen, säger Tangnes.

Rögle under Dan Tangnes har visat en enorm mental styrka. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Daniel, vad är det som ni har hittat i den här gruppen på sistone?

− Vi har hittat ett lugn på något sätt. Ingen stressar upp sig även fast vi får 3-0 i baken på bortaplan. Jag tycker att vi behåller lugnet i gruppen och bara maler på. Redan innan deras 1-0-mål så har vi en riktigt bra byten i anfallszon. Det kommer att vara momentum som svingar fram och tillbaka hela tiden och det kommer att vara lite slumppuckar som går in. Just att hålla lugnet, där tycker jag att vi är på en bra plats, säger Daniel Zaar.

Hur mycket har ni stärkts mentalt efter vändningen i kvartsfinalen?

− Det är väl klart att det hjälper oss. Det är något som jag tycker att vi ska dra nytta av också. Det kan stärka oss ännu mer och som vi kan bygga vidare på. Det är klart att det hjälper till.

Daniel Zaar om Växjö: ”Där kan vi störa dem”

Det var en intensiv och sprakande kvartsfinal mellan Rögle och Färjestad. I semifinalen mellan Växjö och Rögle blir det dock ett helt annat spel som snarare handlar med om kontroll och struktur, snarare än fysik och kontrollerat kaos som det oftast var i kvartsfinal.

Hur ställer ni om och vad blir viktigt för er i den här serien?

− Vi var medvetna om det också att Växjö är ett annat lag som spelar sin hockey. De vill väl ha puckkontroll, dra ner lite på tempot för att sedan kunna dra upp det emellanåt. Det gäller att vara vaksam hela tiden, ligga rätt och sedan försöka störa dem. De vill hitta mycket blad-blad hela tiden, även i egen zon, för att spela sig ur situationer. Om vi kan störa deras kreativa spel där, då har vi kommit ganska långt.

Mot Färjestad fick ni jaga hela serien. Nu är det ni som har ledningen och Växjö som ska jaga. Blir det annorlunda för er på något sätt?

− Nej, det tror jag inte. Det är som vi sade inför tredje perioden också; att skit i resultatet. Det är match ett liksom. Vi kommer någonstans att nollställa efter varje period och efter varje match. Det gäller att bara nollställa inför nästa match och sedan komma ut och spela på samma sätt som vi gjorde i andra perioden här, avslutar Daniel Zaar.

