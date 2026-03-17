I mitten av februari kom beskedet att Arvid Costmar gjort sitt 2025/26. Nu öppnar DIF-centern upp om tankarna under den tunga säsongen, skadorna – och framtiden.

– Jag har känt att jag varit på en skör tråd och till slut höll helt enkelt inte kroppen längre, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Arvid Costmar sitter på ett utgående kontrakt i DIF, efter de många skadorna ställt till det.

HAMMARBY SJÖSTAD/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skada, skärsår, skada, operation…

Ikväll inleder nykomlingen Djurgården sitt slutspel mot Malmö. Men det blir utan en av förra säsongens mest framstående spelare, Arvid Costmar, som rehabiliterar sig efter en axeloperation.

– Säsongen har varit tuff, vilket inte är något att hymla om, berättar Arvid Costmar då hockeysverige.se träffar honom på ett café i Hammarby Sjöstad.

– Det har varit utmanande. Det första som hände var att jag skadade mig ganska allvarligt och därefter har det varit tufft såklart. Skadad, blev utlånad en sväng, fick en skridsko på halsen och efter det en skada igen.

– Nu har jag någonstans landat i att acceptera läget och fått laga det som varit trasigt. Det finns inte så mycket annat att göra än se till att jobba ännu hårdare för att komma tillbaka starkare.

Det var i en bortamatch med Södertälje, dit han var utlånad, mot Björklöven som olyckan var framme som hade kunnat slutat mycket värre än vad den nu gjorde.

– Vi var uppe i Umeå och det var såklart traumatiskt när jag kände att jag fick någonting på halsen och det började rinna blod.

– Det var ambulans in till sjukan. Jag visste inte så mycket där och då, men det var tur att jag var på ett bra ställe i Umeå. Dels var Björklövens lagläkare grymma, dels var det ett bra sjukhus där uppe. Man fick kontroll på det ganska snabbt.

Har du blivit skrämd av det?

– Ja, lite så är det. Jag ser till att halsskyddet sitter där det ska…

Satt det rätt då olyckan skedde?

– Ja, hyfsat, men jag har blivit ännu mer noggrann efter det här.

– Det var, som sagt var, traumatiskt, men samtidigt tur i oturen. Läkarna sa att jag hade änglavakt. Man inser att en skridskoskena är vass.

”Där och då blev jag enormt besviken”

Arvid Costmars första skada kom redan under försäsongen i en match mot Leksand. Senare kom ytterligare en skada i samma område på kroppen.

– Jag har känt att jag varit på en skör tråd och till slut höll helt enkelt inte kroppen längre. Då blev det bästa för mig att landa i att laga det som varit skadat. Ge upp de sista veckorna av den här säsongen för att komma förberedd och rustad för nästa.

Vid andra skadan förstod du direkt att det var kört för resten av säsongen?

– Ja, jag kände det. Där och då blev jag enormt besviken med tanke på historiken under säsongen. Att det varit en väldigt tuff säsong och jag kände att jag på något sätt börjat komma in i det lite mer och mer.

– Som jag sa innan var det bättre att få det lagat och kunna blicka framåt. Se till att komma ut ännu starkare från det.

Hur har operationen gått och hur mår du idag?

– Operationen gick bra och jag har fått bra hjälp på Sophiahemmet. Dom är väldigt duktiga där.

– Ortopederna var väldigt nöjda med operationen och nu ska det som varit trasigt vara lagat. Jag är motiverad och taggad på att få börja träna.

– Första veckorna blir ganska tråkiga eftersom jag inte får göra så mycket. Det är stygn som inte får svettas och jag har haft en mitella i en månad.

Har du kunnat röra på dig någonting sedan operationen?

– Hyfsat senaste två veckorna. Lite cykel och promenader. ”Buggarna” har jag fortfarande kunnat träna.

– Först två veckorna blev det ingen riktig rytm i vardagen. Nu börjar det ljusna lite och det känns bättre och bättre.

Vill fortfarande hjälpa laget: ”Jag försöker”

Trots skador och operation har han hela tiden försökt vara kring laget.

– Ja, jag försöker vara där så mycket som möjligt. Det är något jag insett, att hockeyn och omklädningsrumsmiljön betyder väldigt mycket även om det bara är att vara där och ta en kaffe. Jag försöker sprida så mycket energi som det bara går.

Djurgården som nykomling har inte bara undvikit negativt kval, laget har även tagit sig till åttondelsfinal.

– Jag vet inte om vi hade något uttalat mål direkt, men slutspel är såklart en riktigt bra morot.

– Vi har gjort en riktigt bra säsong. Det jag tycker att vi varit duktiga på är att ta en match i taget hela tiden. När vi haft en bra vecka, att vi då inte slagit oss allt för mycket för bröstet utan vi har vetat vart vi kommit ifrån.

– Vi har varit bra på att jobba hårt och fått utdelning därefter. Nu är det efterrätten och vi ska se till att göra det bra. Även fast jag inte är med kommer det bli spännande att följa.

Inga förhandlingar inledda med Djurgården

Arvid Costmars kontrakt med Djurgården går ut efter säsongen, men än så länge är det inte klart om han blir kvar i Djurgården eller var han kommer att spela.

– Jag har inte försökt tänka på det så mycket. Senaste veckorna har det bara varit att försöka må så bra som möjligt utefter förutsättningarna.

– Självklart har jag full förståelse och respekt för att det inte är en optimal situation efter den säsong jag har i ryggen. Att jag går in i en kontraktssituation där jag är skadad.

– Som djurgårdare vill jag alltid spela i Djurgården. Finns inte den möjligheten får jag sondera terrängen på annat håll.

Har du inlett förhandlingar med Djurgården om en fortsättning i klubben?

– Nej.

Du var med om att spela upp Djurgården till SHL förra säsongen, går det att klä ord på en sådan känsla?

– Nej, men det var en uttalad målsättning för säsongen, att vi skulle tillbaka. Jag hade spelat upp dom här scenerna under säsongen. Att sedan få stå där på Hovets is med alla fantastiska supportrar och att vi lyckats med slutmålet…

– Att uppleva det var surrealistiskt och något jag helt klart kommer bära med mig resten av livet.

Costmar har själv stått i klacken: ”Vad jag drömde om”

Att just få åka in på Hovet inför Djurgårdens fans var också något han själv drömt om som ung grabb.

– Det var speciellt. Jag kan bara utgå från mig själv som barn, att det var vad jag drömde om.

– Jag har fått påminna mig själv när jag stått där innan matcher just att det här var vad jag drömde om som liten grabb, säger 24-åringen som själv stått i Djurgårdsklacken som barn.

– Ja, ja, ja… Dessutom är jag ”säsongare” på fotbollen. Jag följer Djurgården och det har varit min stora hobby sedan jag var liten. I takt med att jag själv blivit bra på hockey har det mer varit fotbollen.

– Helt klart har jag varit på Hovet under åren och för mig är det en enorm stolthet att dra på mig djurgårdströjan med allt vad det betyder, historik och så vidare.

