Tydliga målet: ”Finns inga andra tankar”

Succén i Brynäs ledde till en ny NHL-möjlighet med Boston Bruins.

Nu är målsättningen tydlig för Victor Söderström.

– Att slå mig in i NHL är nummer ett. Det finns inga andra tankar i mitt huvud, säger han till hockeysverige.se.

Victor Söderström i Boston-tröjan.

Foto: Ronnie Rönnkvist

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Säsongen 2024/25 utsågs Victor Söderström till SHL:s bästa back och fick med det kvittera ut Salming Trophy. Dessutom blev det för bara några dagar sedan klart att Boston tagit över rättigheterna för honom från Chicago. Dagen efter presenterade klubben ett kontrakt för honom som han sedermera sajnade.

Spel i Boston blir nu Söderströms andra vända över till NHL. Mellan 2000 och 2024 gjorde han fyra säsonger i Arizonas organisation.

– Det var såklart ett äventyr att bo på den sidan av USA under tre och ett halvt år. En erfarenhet jag tagit med mig, berättar Victor Söderström då hockeysverige.se träffade honom i solen på gården utanför hans hem i centrala Gävle.

– Hockeymässigt gick det inte helt som jag ville eller förväntade mig. Det är ändå, som sagt var, en erfarenhet jag tar med mig och nu har lämnat mig bakom lite.

Vad var det tuffaste omställningen med att komma över dit?

– I början var det att vänja sig med spelet på liten rink. Så var det egentligen under hela första säsongen.

– Sedan allt med kulturen där. Det är lite hårdare och jag fick kämpa en del eftersom dom inte alla gånger sa vad jag behövde berätta. Sådant fick jag själv ligga på och pusha tränarna för att få reda på.

– Jag är en person som alltid strävar efter att bli bättre varje dag. Då vill jag gärna ha mycket feedback också.

Inget alternativ att stanna

I det Arizona han kom över till spelade bland andra Oliver Ekman Larsson, Johan Larsson och Niklas Hjalmarsson.

– Jag kände inte någon svensk när jag kom över till första ”training camp”. Oliver introducerade sig direkt och frågade om jag ville bo med honom, vilket jag också gjorde i hans fina hus i Phoenix ett flertal gånger under åren när jag var uppe i NHL.

– Det betydde väldigt mycket för mig att ha en svensk där som som en trygghet. Inte bara för mig utan även för Hedvig (Söderströms fru). Johan var också var där en kort stund och det är alltid skönt att ha en svensk där man kan hänga lite med på sida om. Äta middagar med o s v.

– Oliver är en väldigt bra person och vi är nära varandra än idag och håller kontakten.

Efter tredje säsongen i Arizona, hade du möjligheten att vara kvar i deras organisation?

– Nej, det var inget alternativ att vara kvar i Utah som klubben heter nu.

”Betytt otroligt mycket för min utveckling”

I stället för spel i Utah blev det spel hemma i Brynäs under lagets comebacksäsong i SHL.

– Säsongen med Brynäs har betytt jättemycket för mig. Både som hockeyspelare och person. Det har varit ett bonus-år att få komma hem och vara nära familj och vänner. både jag och min fru är härifrån Gävle. Att kunna umgås extra mycket med dom mitt under säsong var jag inte så van vid.

– Hockeymässigt har det varit superkul att få komma och spela för Brynäs. Jag tycker att vi spelade en väldigt underhållande hockey. En hockey som var väldigt roligt att få vara en del av och spela inför alla Brynäs-fans. Jag har ju själv varit Brynäs-supporter så långt tillbaka jag kan komma ihåg och vet hur mycket Brynäs betyder för hela den här staden. Att då få vara med och ta Brynäs tillbaka där dom hör hemma, i toppen av hockey-Sverige, var väldigt roligt.

– För egen del var det väldigt skönt att komma hem och hitta tillbaka lite till mitt spel och spela med mer självförtroende än jag gjort senaste säsongerna. Det har betytt otroligt mycket för min utveckling.

Victor Söderström svarade för nio mål och totalt 37 poäng på 49 matcher i SHL. Under slutspelets 17 matcher gjorde han ett mål och totalt åtta poäng.

– Säsongen var bra. Sedan är jag en person som alltid har höga krav på mig själv. Jag ser alltid att saker och ting kan bli bättre, men visst har säsongen varit bra.

– Jag har spelat med många bra spelare och från dag ett har ledarstaben varit väldigt bra och enkla att spela för. Dom har gjort ett bra jobb med att vara tydliga i spelsystemet och liknande. Det har gjort att jag kunnat spela ut ordentligt och mitt spel.

Victor Söderström.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Märks det av som spelare att dom här tre ”gubbarna” har varit med på hög nivå själva som spelare?

– Ja, absolut. Alla tre, ”Gälla” (Niklas Gällstedt), Ove (Molin) och ”Masken” (Anders Carlsson) kompletterar varandra väldigt bra och har mycket erfarenhet efter att ha spelat mycket på den här nivån.

– Jag tycker att alla tre hade ett väldigt bra lugn som smittade av sig till resten av laget. Det spelade ingen roll om vi låg under med 3–0 inför tredje perioden. Dom kom ändå alltid in med ett lugn inför sista perioden och tryckte på saker vi behövde fokusera på för att vända matchen.

Prisades med Salming Trophy

Brynäs tog sig hela vägen till SM-final mot Luleå, men där blev det förlust och ”bara” ett silver.

– Jag måste erkänna att det var lite surt då och några veckor efteråt. Det var en bra erfarenhet och personligen var det mitt första slutspel på seniornivå där man gått långt. Jag gjorde inte heller det något av säsongerna när jag var där över.

– Hockeyn blir lite annorlunda i ett slutspel. Lite mer att man offrar sig för laget, mer fysiskt spel och likande. Om jag ska tala för mig själv var det en bra erfarenhet.

Utifrån upplevdes det som två lag som spelade en offensiv hockey. Upplevde du som spelare också det så?

– Ja, absolut. Jag tycker att vi spelade så hela säsongen. Luleå hade också många individuellt duktiga spelare som kunde skapa mycket lägen framåt.

Trots förlust, kan du känna en stolthet att Brynäs som nykomling tog sig till en final?

– Absolut. Det jag tar med mig mest från den här säsongen är dels att vi gick till final, men dels också att vi vann serien. Över 52 omgångar var vi det överlägset bästa laget i SHL. Det tror jag också att många håller med om.

Och du fick Salming Trophy.

– Ja, säger Victor Söderström med ett leende och fortsätter:

– Jättekul och jag känner såklart en stolthet. Ett anrikt pris. Jag har jobbat på hårt under säsongen och att då få det priset är ett kvitto på att jag gjort någonting bra. En boost för självförtroendet som jag får försöka ta med mig inför framtiden.

Victor Söderström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Snabba ryck: ”Allt var ungefär i samma sväng”

I mars, mitt under slutspelet med Brynäs tidigare i våras, plockade Chicago upp hans rättigheter i en trejd tillsammans med Aku Raty och Shea Weber från Utah (Arizona).

– Chicago tredjade till sig mina rättigheter vid trejding deadline. Jag hörde inte så mycket mer om det mer än att dom informerade mig om trejden.

– Det var mitt under säsongen här, men jag fokuserade så mycket som möjligt på spelet i Brynäs eftersom det var i slutet av säsongen och vi skulle gå in i ett slutspel. Jag tänkte att vi skulle ta itu med allt det där efter säsongen.

Juni har varit en händelserik månad för Victor Söderström. Den 13 juni tog Boston över rättigheterna för 24-åringen från Skutskär. Dagen därpå skrev han på ett kontrakt med NHL-klubben.

– Det gick väldigt fort från det att Boston bytte till sig mina rättigheter till att jag skrev kontrakt. Allt var ungefär i samma sväng.

– Jag tyckte att det känts väldigt bra redan från början då jag pratade med några inom organisationen. Det känns också som att dom tror mycket på mig och jag känner det som en stor chans för mig att slå mig in i NHL.

– Det var också mitt mål när jag kom hem till Brynäs den här säsongen, att ta mig tillbaka till NHL eftersom det är där man vill spela. NHL är den bästa ligan i världen och jag vill konkurrera med och mot bästa spelarna, så det här ser jag jättemycket fram emot.

Hörde av sig till Lindholm direkt

Slog du en signal till Elias Lindholm när det blev klart med Boston?

– Jag sms:ade lite med honom direkt då det hände. Vi är lite bekanta sedan innan och det ska bli väldigt kul att spela tillsammans.

Vilka förväntningar har du med tiden i Boston?

– Att slå mig in i NHL är nummer ett. Det finns inga andra tankar i mitt huvud. Det är vad som gäller och sedan etablera mig i NHL.

– Nu vet jag lite mer hur det funkar där över från tidigare erfarenheter. Det är bara att jobba hårt varje dag, vara ödmjuk och försöka bli lite, lite bättre varje dag när man åker till hallen oavsett om det är träning eller match.

Känns det som du är i ett bättre läge idag än då du åkte över till Arizona 2020?

– Ja, utan tvekan.

Elias Lindholm.

Foto: Stan Szeto/Imagn Images/Bildbyrån

Tanken var bara en säsong i Brynäs

Du kan AHL både utan och innantill, om det nu skulle bli att du får inleda där, hur tänker du kring det?

– Det är inget jag fokuserar på utan det får jag ta då i så fall. Lite lika ”mindset” där, att jag helt enkelt då får försöka slå mig in den vägen i NHL-laget.

Om inte Boston dykt upp var då tanken att du skulle spela i Brynäs kommande säsong?

– Jag skrev ett 1+1-årskontrakt och hade egentligen kontrakt med Brynäs kommande säsong.

Var du inställd på att spela i Brynäs?

– Nej. Som jag sa var mitt mål då jag kom hem att göra en säsong i Brynäs. Göra den så bra som möjligt för att sedan försöka få en chans i en NHL-organisation igen. Det har jag gjort nu.

– Att jag skrev 1+1 med Brynäs var lite mer utifall det inte skulle bli NHL. Jag har hela tiden haft ”mindsettet” att jag skulle tillbaka.

Men du kommer väl följa ditt Brynäs?

– Absolut. Det har jag gjort varje säsong sedan jag åkte över första gången, så det kommer jag fortsätta göra, avslutar Victor Söderström med ett leende.