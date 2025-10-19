Tas i försvar – efter tuffa inledningen: ”Vi kommer ge honom tid”

Valtteri Pulli har inte varit den toppvärvningen Djurgården hoppades på så här långt. Backen har varit in och ut ur laget och har haft svårt att prestera konsekvent.

– Det har varit en ny liga och nytt lag så det finns mycket att förbättra. Jag känner att jag har det i mig att ta de stegen, säger han själv.

– Han kommer få tid på sig av Djurgården, säger sportchef Niklas Wikegård.

Valtteri Pulli har fått en tuff start i Djurgården.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha varit petad i flertalet matcher fick Valtteri Pulli, i förra veckan, kliva in i spel igen för Djurgården. Mot Brynäs landade han sedan in på strax under tio minuter.

Den tvåmeter långa backen, som också haft lite problem i spelet, såg i stunder skakig ut i lördagsmötet.

– Jag har haft bättre och sämre matcher. Jag har haft lite problem med att hitta jämnheten och det har varit nåt bra byte här och nåt dåligt där. Nu vill jag hitta mer jämnhet.

Hur har det varit att acklimatisera sig till Sverige?

– Det har varit bra. Inte allt för olikt Finland men det är en bra stad, bra klubb och bra supportrar. Jag kan inte klaga. Det är en ny liga för mig så det är så klart lite att vänja sig med. Jag känner att jag fortfarande jobbar med det. Ny liga och nytt lag så det finns mycket att förbättra. Jag känner att jag har det i mig att ta de stegen.

Tas i försvar av Niklas Wikegård

När Oliver Kylington nu också har förstärkt Djurgården återstår det att se var Valtteri Pulli hamnar i laget. Med nio backar på kontrakt ökar självfallet konkurrensen i laget.

Vad tycker du om hans inledning i Djurgården?

– Han började jättebra. Sen blev han trött och slarvade i spelet. Det är en helt annan liga att spela i. Samma sak mot Brynäs: Jättebra första period. Inte ett misstag, ingenting. Sen i andra när Brynäs trycker på blir han lite långsam, slänger bort ett par passningar. Tar sig lite vatten över huvudet, säger Niklas Wikegård.

Niklas Wikegård berättade efter matchen mot Brynäs om situationen med nio backar i laget. Där det kanske inte är helt omöjligt att någon back kommer att lämna. Men sportchefen är tydlig med att den finska bjässen är en spelare som Djurgården tror på.

– Det är en kille som är två meter lång som Chara liksom. Han kommer lära sig och han kommer bli bra. Man får inte underskatta en 23-årig kille som är två meter lång. Han kommer få tid på sig av Djurgården och han kommer få nöta i gymmet. Han kommer djurgårdspubliken som nu säger ”åh, vilket misstag” kommer säga ”fan vilken lirare.” Så vi kommer ge honom tid.

Valtteri Pulli om starten i Djurgården: ”Ett par saker jag kan förbättra”

Valtteri Pulli själv är också tålmodig i processen. Där hans stora kropp kan komma att bli en styrka för Djurgården framöver. Själv är han redo att ta stegen till att bli en gedigen SHL-back.

– Jag är en stor kille så jag vill använda min kropp och vara svår att spela mot. Men jag är också en bra skridskoåkare och ser spelet bra. Jag är inte bara en stanna hemma-back utan jag känner att jag kan bidra offensivt. Så det är ett par saker jag kan förbättra.

Tidigare i karriären har han spelat i AHL och i Schweiz. Det återstår nu att se hur Djurgården resonerar kring backsidan framöver.

Source: Valtteri Pulli @ Elite Prospects