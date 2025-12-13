Vägrar hylla rivalen: ”Viktigaste är att vi spöar dem”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skånelagen har tagit SHL med storm.

Enligt vår kartläggning är detta den bästa skånska starten i den svenska högstaligans historia.

Men varken Malmös och Rögles sportchef har någon jättelust att lyfta varandras insatser.

– Vi gör inget tillsammans utan det viktigaste är att vi spöar dem, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström och skrattar.

Hampus Sjöström och Oscar Alsenfelt agerar sportchefer för varsin skånsk SHL-klubb.

Foto: Bildbyrån

Skånelagens start har imponerat på alla. Både Malmö Redhawks och Rögle BK har placeringar bland de sex bästa när halva SHL-säsongen har gått. Faktum är att vad Hockeysverige har kunnat se har inte det hänt tidigare, att två skånska lag stått för en så stark inledning samtidigt.

Såväl Malmö och Rögle har varit topplag i perioder och nått SM-finaler, Malmö har till och med vunnit två gånger på 1990-talet.

Inför årets säsong var Rögle topptippat – och Malmö, de skulle av mycket att döma få slåss för att hålla sig kvar.

Nu är båda alltså placerade på slutspelsplatser, långt bort från någon slags bottenstrid.

Men betyder det att Skånehockeyn mår toppen just nu?

– Det är väl kanske rätt så stora ord att väva in skånehockeyn i, för att vi och Rögle har gått lite extra bra, säger Oscar Alsenfelt.

– Det är många föreningar här och det är ideella ledare och förbund bakom oss, det är inte bara våra verksamheter. Vi står framför många stora utmaningar i ett större perspektiv. Men A-lagsmässigt är det kul att vi har fått några extra poäng. Men om vi är på en bra plats i Skåne, det får vi väl utvärdera när säsongen är slut.

Svaret om Rögles fina start: ”Väntat”

Rögles Hampus Sjöström tycker det är kul att båda lagen är bra samtidigt.

– Skåne är ett traditionellt starkt hockeydistrikt så till vida att både Malmö och Rögle har långa traditioner av att spela på högsta nivån och det är ingen ny företeelse. Men det är kul att det sker samtidigt.

De båda klubbledarna har något svårt för att berömma de framgångar som respektive lag hittills har lyckats stå för.

– Att det har gått bra för dem känner jag inte påverkar våra känslor gentemot dem så. Vi gör inget tillsammans utan det viktigaste är att vi spöar dem, säger Sjöström och skrattar.

Inte heller Alsenfelt bjuder på en särskilt avancerad hyllning.

– Det är ju väntat att de ska gå bra och de bör ligga i toppen med tanke på vad de har för förutsättningar, säger han om Rögle.

Orden om Tangnes intåg: ”Spelat stor roll”

Men även om säsongsstarten har inneburit positiva resultat för både Malmö och Rögle, så ser man nog lite annorlunda på det uppehåll man är i just nu.

Malmö är bäst i serien sett till formtabellen – Rögle har tappat både spelare och poäng i en ganska alarmerande fart.

– Vi får lite tid att få tillbaka lite spelare, säger Hampus Sjöström, som snart vill vara tillbaka på det vinnande spåret igen.

Dan Tangnes inträde fick direkt ordning på Rögle.

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN / COP 273 / NO0384

Generellt ser Rögle positivt på hösten med en hemvändare i Dan Tangnes som huvudansvarig.

– Hans intåg har spelat stor roll med tydlighet och framåtlutad sätt att vara och speglar hur laget spelar. Det är många nya spelare som har kommit tillbaka inför i år och lyft sig jämfört med tidigare och nya spelare som hjälpt till att lyfta gruppen.

– En av de positiva grejerna är de delar av spelet som passar gruppen bra, med framåtlutad hockey. Det är så klart mycket som ska stå rätt och många som ska bidra, och det har varit en bra match hittills.

Slår fast: ”Han är årets tränare varje år”

Malmös superform får faktiskt inte Oscar Alsenfelt att uttrycka någon extas. Men när ledarstaben med Tomas Kollar, Jens Nielsen, Bert Robertsson och Andreas Hadelöv kommer på tal, då kommer han i gång.

Nu hörs rop om att Tomas Kollar redan borde vara en toppkandidat för att bli utsedd till årets tränare i SHL.

– Han är årets tränare varje år. Han är kandidat till det inte bara för hur det gått i år. Utan för hur han över lång tid har lyckats prestera, säger Alsenfelt om sin huvudtränare.

– Jag sa det för många år sedan när Tomas Kollar var min tränare att han är oerhört bra och att jag håller honom väldigt högt. Det sa jag även efter åtta raka förluster nu i höst. För de jobbar oerhört hårt varje dag och har en förståelse för klubben och helheten och att det finns olika värden i ledarskapet. Det är mycket arbete som krävs för att få ihop potentialen här. Deras hårda jobb är det man kan kräva av sina medarbetare. Det står de alla verkligen för.

Tomas Kollar får välförtjänta hyllningar.

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0645

Så vände Malmö på säsongen

Men för en och en halv månad sen var det långt ifrån givet att premissen för den här texten skulle bli verklighet.

Rögle låg visserligen i toppen och imponerade. Men Malmö? De harvade runt kvalstrecket.

Sedan dess har Malmö samlat ihop seger efter seger och landat in på en plats i topp sex. Detta före guldkandidater på förhand som Färjestad, Brynäs och Luleå.

Hemligheten bakom vändningen? Alsenfelt verkar ha en rätt bra tanke kring det.

– Det har varit upp och ner och vi har avslutat bra här efter att vi gjort lite justeringar i spelet. Men den största förändringen var att vi som grupp gjorde ett omtag kring vilka vi ska vara och vad vi står för och vad som blir viktigt för att vinna.

– Vi hade en annan bild i början och det blev ett omtag för spelargruppen efter förlusterna. Det har gjort att vi kommit in med en bra arbetsmoral och tro på det vi gör. Det har helt enkelt blivit bra kommunicerat från tränarna och spelarn har utfört det bra i praktiken.

Rögle har återtagit derbytronen

Rögle leder derbytabellen med två raka vinster i början på säsongen. Det är inget som Hampus Sjöström glömmer i första taget.

– Jag är glad över att de finns i ligan och är med och skapar dynamiken oss emellan. Vår rivalitet förstärks eller försvagas nog inte av hur bra det går. Det är en isolerad händelse som står för sig själv och har ingen stor betydelse i det stora hela.

– Men så klart går det inte obemärkt förbi att de går bra. Jag hoppas vi kan gå vidare på våra två segrar i kommande möten mot dem. Det var bra matcher och intensiva och roliga matcher att följa från min sida.

En välkommen start för Rögle, som förlorade sex raka derbyn förra säsongen, varav två i play-in till slutspelet.