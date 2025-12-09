Utlåningen tog talangen till JVM: ”Otroligt tacksam”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter sparsamt med istid i Leksand under hösten lånades Victor Johansson ut till Oskarshamn.

Där lyckades backen spela sig hela vägen in i den svenska JVM-truppen.

– Tiden här har betytt otroligt mycket, säger Johansson till Hockeysverige.se.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

En av säsongens höjdpunkter för många hockeyälskare, Junior-VM, närmar sig. Under förra veckan presenterade Magnus Hävelid truppen. En av spelarna, inte oväntat, var Victor Johansson som idag är utlånad till Oskarshamn från Leksand.

– Den är en dröm sedan jag var liten att få spela ett VM och sätta på sig den svenska tröjan. Det ska bli otroligt kul och jag är otroligt tacksam, säger Victor Johansson, på väg med Oskarshamn till Örnsköldsvik för match mot MoDo.

”Vi vill utmana de andra stora nationerna”

19-åringen, med Boo IF som moderklubb, fortsätter:

– Man går in i en turnering för att ta ett guld, så är det ju. Det är vad vi går för. Vi vill utmana de andra stora nationerna som Kanada och USA. Ett guld är vad vi ska ha med oss hem.

Hur kommer du och ni jobba för att inte se för långt fram i början av turneringen?

– Först måste vi jobba på att få ihop gruppen, vilket är viktigt. Komma samman och det här med hur vi ska spela är också viktigt nu då vi dessutom kommer över till liten rink.

– Det är de två sakerna jag tänker på och främst, som sagt var, att gruppen kommer samman och vi går i rätt riktning.

För Victor Johansson är det en dröm som går i uppfyllelse att spela JVM.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Viktig tid i Oskarshamn

Victor Johansson har träffat alla i Juniorkornonas JVM-lag sedan tidigare, förutom Loke Krantz och Felix Carell.

– Styrkan i den här gruppen är att alla är väldigt drivna. I de flesta intervjuer jag sett där killarna har fått frågan om turneringen vill alla vinna ett guld, vilket är väldigt kul att se och läsa.

– Jag tror vi är stark som grupp eftersom vi verkligen vill göra något i det JVM:et.

Vad vill du tillföra gruppen?

– Jag vill tillföra ett bra spel över hela banan. Också tillföra bra energi samtidigt som jag vill vara en glädjespridare i gruppen.

Just nu är Victor Johansson utlånad till Oskarshamn. Så här långt har han svarat för ett mål och totalt fyra poäng på elva matcher.

– Tiden här har betytt otroligt mycket. Det är här jag startat min seniorkarriär och de har hjälpt mig till JVM-platsen. Jag är otroligt tacksam för den tiden jag fått så här långt i Oskarshamn.

Har det varit nyttigt för din utveckling?

– Ja, otroligt nyttigt har det varit. Det har betytt väldigt mycket för min utveckling eftersom det är en stor skillnad mellan junior- och seniorhockeyn.

– Tränarna här har hjälpt mig jättemycket att komma in i spelet samtidigt som jag lärt mig många knep och sådana saker som jag kan tillföra i spelet.

Victor Johansson har gjort elva matcher i HockeyAllsvenskan med IK Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Ovisst med Leksand: ”Vet faktiskt inte”

Du är Leksands spelare, hur har det varit att på avstånd se den tuffa period laget just nu går igenom?

– Det är såklart tråkigt att se att det är tufft för dem. Jag vill att det ska gå skitbra för Leksand, vilket är det enda jag vill. Alla lag har sina dippar, men jag tror att Leksand kommer komma tillbaka.

Nu har inte du varit med på hela resan, men går det att hitta en rimlig förklaring till varför ett lag som spelade så pass bra inledningsvis rasat så genom tabellen?

– Jag vet faktiskt inte vad det kan vara. Har ingen aning eftersom jag inte riktigt är med i gruppen så jag kunnat höra och se vad som händer.

– Jag tror att det handlar mycket om självförtroende. När man har ett bra självförtroende spelar man väldigt bra. Kolla Oscar Lindberg, Ivar Stenberg och de grabbarna som har ett otroligt självförtroende och nu spelar sin bästa hockey.

– Det är, tror jag, en självförtroende dipp i Leksand just nu som gör att det inte riktigt går vägen. Det gäller bara att man börjar med det lätta och spelar upp självförtroende lite så man kan bygga därifrån.

Är det sagt någonting om när du kommer vara tillbaka i Leksand?

–Nej, jag vet faktiskt inte. Vi får se hur det blir. Just nu är mitt fokus på Oskarshamn, avslutar Victor Johansson.

Source: Victor Johansson @ Elite Prospects