Uppgifter: Omark kan göra chockflytt – till svensk klubb

Linus Omark, 38, lämnade Luleå efter karriärens första SM-guld.

Nu kan forwarden stanna i Sverige – och skriva på för en hockeyallsvensk klubb.

Men för Expressen uttrycker stjärnan förvåning över ryktet.

– Jaså? Jag vet ingenting, säger Omark till tidningen.

Omark fick till slut vinna SM-guld. Foto: Bildbyrån

Karriären i Luleå Hockey är över för Linus Omark, en av klubbens stora legendarer.

38-åringen avslutade med sitt första SM-guld i våras och glädjen och tacksamheten över hur det slutade gick inte att ta miste på. Men samtidigt gjorde forwarden det klart snabbt – final sex mot Brynäs var den sista matchen i Luleå för hans del.

Linus Omark har flera gånger lämnat sitt Luleå för spel i KHL, NHL och i Schweiz. Men i Sverige har han bara spelat för en klubb.

”Du får ta det med Emil”

Nu kommer uppgifter från Hockeynews att Södertälje SK med Emil Georgsson i spetsen jobbar på att värva forwarden.

Men det är inget som han själv känner till, menar han i en intervju med Expressen.

– Jaså? Jag vet ingenting, säger Omark till tidningen

– Jag har inte ens pratat med min agent vilka som är intresserade och inte.

”Jag är klar i Luleå

Det blir i alla fall ingen flytt tillbaka till Luleå.

– Mjaeeeee, det vet man väl aldrig? Eller jo, jag är klar i Luleå.

Men han uttrycker fortsatt intresse för att spela hockey.

– Jag är jobbsökande nu, vi får se. Jag tränar på för fullt, vi får se om det blir något eller inte. Jag vet inte mer än dig just nu.