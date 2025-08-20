Uppgifter: Omark kan göra chockflytt – till svensk klubb
Följ HockeySverige på
Google news
Linus Omark, 38, lämnade Luleå efter karriärens första SM-guld.
Nu kan forwarden stanna i Sverige – och skriva på för en hockeyallsvensk klubb.
Men för Expressen uttrycker stjärnan förvåning över ryktet.
– Jaså? Jag vet ingenting, säger Omark till tidningen.
Karriären i Luleå Hockey är över för Linus Omark, en av klubbens stora legendarer.
38-åringen avslutade med sitt första SM-guld i våras och glädjen och tacksamheten över hur det slutade gick inte att ta miste på. Men samtidigt gjorde forwarden det klart snabbt – final sex mot Brynäs var den sista matchen i Luleå för hans del.
Linus Omark har flera gånger lämnat sitt Luleå för spel i KHL, NHL och i Schweiz. Men i Sverige har han bara spelat för en klubb.
”Du får ta det med Emil”
Nu kommer uppgifter från Hockeynews att Södertälje SK med Emil Georgsson i spetsen jobbar på att värva forwarden.
Men det är inget som han själv känner till, menar han i en intervju med Expressen.
– Jaså? Jag vet ingenting, säger Omark till tidningen
– Jag har inte ens pratat med min agent vilka som är intresserade och inte.
”Jag är klar i Luleå
Det blir i alla fall ingen flytt tillbaka till Luleå.
– Mjaeeeee, det vet man väl aldrig? Eller jo, jag är klar i Luleå.
Men han uttrycker fortsatt intresse för att spela hockey.
– Jag är jobbsökande nu, vi får se. Jag tränar på för fullt, vi får se om det blir något eller inte. Jag vet inte mer än dig just nu.
Den här artikeln handlar om: