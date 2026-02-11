Lämnar SHL – för spel i Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jakob Hellsten hamnade utanför Leksandstruppen i samband med att klubben skrev ett med Filip Larsson.

Nu är han klar för MoDo.

– När Leksand nu valde att släppa Jakob tog vi chansen direkt, säger sportchef Henrik Gradin.

Jakob Hellsten väntas lämna Leksand för spel med MoDo

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Under måndagen gjorde stjärnvärvningen Filip Larsson sin första träning med Leksand. Det gjorde att Hellsten satt på läktaren när resten av laget körde isträning. Ett besked målvakten inte var beredd på.

– Det var en chock så klart. Det kom från klar himmel för alla inblandade. Så mycket chock och skittråkigt att inte få hänga med grabbarna varje dag och avsluta den här resan. Men som jag sa tidigare, det är lite så branschen fungerar. säger han till Falu-kuriren.

Ansluter till storklubben

Nu kommer han dock på speltid på ett annat håll. Målvakten är klar för MoDo. Hellsten ska också ha fått intresse av konkurrenten Kalmar, men valde Ö-vikslaget. MoDo har sedan tidigare Adam Werner och Edvin Olofsson på avtal.

– Vi har haft ögonen öppna på marknaden, vilket jag också nämnde i vår senaste YouTube-sändning. När Leksand nu valde att släppa Jakob tog vi chansen direkt – det här är en möjlighet att stärka vår målvaktssida ytterligare inför det som väntar, säger sportchef Henrik Gradin till klubbens sajt.

26-åringen har haft en räddningsprocent på 87.7% på 15 matcher under säsongen 2025/2026.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

Source: Jakob Hellsten @ Elite Prospects